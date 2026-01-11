身體感到不舒服！台中60歲男倒妻面前昏迷 送醫不治

才講完就倒地不起！今（11日）上午在台中市西屯區發生悲劇，有位60歲朱姓男子，跟妻子講完「身體偶爾會感到不舒服」後，馬上昏迷，妻子連忙打119，但丈夫送醫搶救仍宣告不治。

台中西屯11日上午發生男子猝逝的悲劇。 （圖／送醫示意圖，中天新聞）

據了解，朱男的蔣姓妻子，今天上午8點56分左右看著丈夫在自己面前倒下後趕緊報案，台中市消防局獲報後，共派遣黎明分隊與專責救護隊前往，現場先給予CPR救治，再送至澄清醫院中港院區，院方全力施為，遺憾最後仍宣告不治。

蔣姓妻子目前已被警方做完筆錄，經鑑識人員調查，現場無外力打鬥痕跡，亦無他殺嫌疑，但朱男生前跟妻子說的最後一句話：「身體偶爾會感到不舒服」，也列入檢方跟法醫的相驗重點，要釐清朱男是否因為疾病發作而死亡。

