身體慢性發炎會皮膚癢、過敏、容易累！營養師大推這些抗發炎食物
慢性發炎超傷身。營養師王證瑋指出，與急性發炎不同，慢性發炎不會出現明顯的紅腫熱痛症狀，卻像是悄悄燃燒的小火苗，長期破壞身體組織與代謝平衡。
王證瑋指出，引發慢性發炎的原因包括高糖、高油、高鹽的飲食習慣，睡眠不足、生活壓力大，抽菸飲酒、環境毒素，以及腸道菌相失衡、免疫反應過度等因素，建議大家留意身體發炎的常見警訊，並調整飲食，為身體「滅火」，打造抗發炎的飲食習慣。
身體發炎的5大常見警訊
反覆出現皮膚問題：王證瑋表示，若經常冒痘、過敏、皮膚紅癢，或是膚況不穩定，可能與體內自由基過多、免疫反應過度有關。
睡眠品質欠佳情緒易波動：發炎會影響神經傳導物質，如血清素與褪黑激素的分泌，進而造成入睡困難、淺眠與焦慮感等問題。王證瑋提醒，若睡不好、情緒煩躁易怒，也可能是慢性發炎在作祟。
消化不良腹脹便祕：慢性發炎會影響腸道菌相平衡及消化酵素的分泌，導致肚子悶悶的、排便不順等消化問題。王證瑋強調，這些症狀可能不只是單純的消化不良，背後可能隱藏著慢性發炎的危機。
長期疲勞、注意力下降：王證瑋指出，發炎會干擾能量代謝與神經穩定，進而影響專注力與記憶力。有些人會感到「腦霧」，難以集中精神，這也可能與慢性發炎有關。
體重莫名增加、減重無效：慢性發炎會使胰島素敏感度下降，讓脂肪更容易囤積。王證瑋表示，這種情況常見於腹部肥胖、內臟脂肪高的族群，若發現體重莫名增加或是減重效果不彰，也要提高警覺。
抗發炎食物
為了對抗慢性發炎，王證瑋建議民眾增加攝取富含Omega-3脂肪酸的食物，如鮭魚、亞麻籽、核桃等，以及含有多酚與植化素的莓果、綠茶、薑黃、洋蔥、大蒜。此外，多吃深綠色蔬菜、胡蘿蔔、南瓜、木耳等高纖蔬果，以及豆腐、雞蛋、雞胸肉等優質蛋白質，也有助於抑制發炎反應。
少吃加工品精緻糖飲酒要節制
王證瑋提醒，民眾應減少攝取精緻糖與加工品，如甜點、餅乾、汽水等，以及炸物、燒烤、加工肉品，如香腸、火腿等促發炎食物。含糖飲料與過量酒精也要盡量避免。
抗發炎飲食挑戰
王證瑋說，大家不妨從現在開始為身體「滅火」，培養抗發炎的飲食習慣，當感覺火氣大、睡不好、冒痘、腸胃亂，請不要只靠涼茶或退火藥，試著回頭檢視你的飲食與生活習慣。也建議民眾給自己1周「抗發炎飲食挑戰」，相信會發現情緒更穩定、膚況更亮麗、精神也更加飽滿。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／王證瑋營養師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
