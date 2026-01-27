身體慢性發炎會皮膚癢、過敏、容易累！營養師大推這些抗發炎食物

天氣一變冷，關節就開始卡卡、隱隱作痛嗎？你不是一個人！很多長輩或有關節舊傷的人，在冬天循環變差，特別容易感到不舒服。除了穿暖保暖 ，其實「吃對食物」也是保養骨骼的關鍵！ 天冷關節痠痛 冬天這樣吃才保骨 對此，板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師就來分享冬天「四大護骨好食材」與「四大傷骨地雷食物」，讓你從餐桌上就開始守護行動力！ 1、富含油脂的魚類 (鮭魚、鯖魚) ：肥美的鮭魚富含Omega-3和維生素D。Omega-3是天然的抗發炎劑，能幫助舒緩關節不適；而維生素D就像鈣質吸收的「神隊友」，沒有它，補再多鈣效果都會打折！ 2、深綠色蔬菜 (芥蘭、菠菜) ：冬天盛產的芥蘭、菠菜都是好選擇！它們不只含鈣，更有豐富的維生素K，能幫助鈣質好好地沉積在骨骼上，讓骨頭更堅固。3、黑芝麻：小小一顆，鈣質含量超驚人！冬天泡杯芝麻糊，或在飯上撒一點，不只暖身，更是為自己「存骨本」的超級好幫手。4、各式菇類 (香菇、黑木耳) ：香菇、蘑菇等是獲取「維生素D」的天然食物來源。特別是經過日曬的乾香菇，維生素D含量更高！多吃菇類，就能幫助身體更有效地利用鈣質。 加速關節退化的「隱形殺手」 1、高糖與精緻澱粉 (蛋糕、

