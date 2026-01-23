身體成X型爆紅！周媛被官方批低俗 帳號慘被封殺「億元收入飛了」

娛樂中心／游舒婷報導

又有新的網路新梗竄紅！中國有「性商教母」之稱的女子周媛，在網路教學肢體語言技巧，一句「我的身體成X型」爆紅，連安心亞也跟著模仿。有網友挖出，周媛的課程收費一堂要價39萬新台幣，她光靠課程就吸金1億新台幣，不過爆紅後主帳號也被封殺。

周媛的教學近期在網路上爆紅。（圖／取自微博）

周媛在網路上主打魅力教學，教女性如何展現魅力，但有網友進一步試聽她的付費課程後，發現內容相當露骨，包括性暗示、口語調情、性行為技巧等等，尺度相當大，雖然目前相關課程已被刪除，但還是有相關資料留在網路上。

據悉，周媛的課程分成線上、線下兩種，收費也相當多元，其中一堂主打1對1教學的「導師班」一堂課要價8萬8千元（約39萬新台幣），統計官方商城的收入，就達2400萬人民幣（約1億新台幣）。

不過，周媛爆紅後已經受到中國官媒的注意，痛批她的內容相當低俗，雖然打著讓女性自我提升的口號，但實為自我矮化。有媒體更是撰文警告，這類影片將「女性魅力」扭曲成可以販售的商品，恐強化有害的性別刻板印象。周媛爆紅後，有網友發現，她的課程帳號已經陸續轉成不公開，另外也有消息指出是遭到平台封殺。

