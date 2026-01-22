身體成X型爆紅！女講師「口愛吞吐片」外流 他驚喊：車震、潮X都來

娛樂中心／綜合報導

周媛一句「我的身體成X型」爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

中國一名女子周媛近日因一段教學影片在網路爆紅，她在課堂中傳授肢體語言與魅力表達方式，一句「我的身體成X型」意外掀起模仿潮，短時間內吸引大量關注。不少網友好奇其背景，進一步挖出她拍攝許多性愛教學影片，還有不少Dirty talk的教學。

周媛現年46歲，來自中國長沙，育有兩名子女，過去曾經營美容院，近年則成立所謂的「黑白顛性商學院」，主打教導女性如何掌控氣場、傳遞魅力。然而隨著人氣攀升，周媛的課程內容也開始引發爭議。有網友實際付費體驗後，在threads發文直言「內容令人不適」，指出課程並非單純的形象或溝通教學，而是涉及大量性暗示與性行為相關指導，甚至包含所謂的「口語調情教學」、「親密行為示範」以及線下實作課程，尺度遠超一般人想像。

周媛被發現還有在線下進行性愛教學。（圖／翻攝自小紅書）

該名網友表示，原本只是出於好奇花費9.9元人民幣購買試聽課程，沒想到內容「超乎預期」，不僅出現大量露骨用語，還教導如何進行性暗示對話、親密互動與各種性行為技巧，讓他直呼「根本就是色情課程包裝成魅力教學」。貼文曝光後，引來大量網友附和，認為課程內容已明顯踩線，甚至質疑是否涉及違規經營。

周媛拍攝一系列性愛課程。（圖／翻攝自小紅書）

除了線上影片，周媛過去也被翻出曾拍攝示範性質的影片，畫面尺度頗大，與她對外塑造的「女性成長導師」形象形成強烈反差，不過目前該教學內容已經被悄悄刪除。

