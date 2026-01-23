身體成X型爆紅！起底中國性商教母「一堂課39萬」 爆培訓小三海撈1億

娛樂中心／黃韻璇報導

中國一名女子周媛近日因一段教學影片在網路爆紅，她在課堂中傳授肢體語言與魅力表達方式，一句「我的身體成X型」意外掀起模仿潮，短時間內吸引大量關注。自稱「中國性商教母」、「性商第一人」的周媛，過去課程收費也曝光，收費最高一堂課要價39萬新台幣，光是官方付費課程收入就已經超過1億新台幣。

周媛靠賣付費課收入已超過人民幣2400萬，不過也引發低俗、物化女性巨大爭議，如今主帳號已被封殺。（圖／翻攝自微博）

周媛現年46歲來自中國長沙，育有兩名子女，過去曾經營美容院，近年則成立所謂的「黑白顛性商學院」，自稱是「中國性商教母」、「性商第一人」，主打教導女性如何掌控氣場、傳遞魅力，被認為是「小三培訓班」。然而隨著人氣攀升，周媛的課程內容也開始引發爭議。

周媛在課堂上傳授各種肢體語言，一句「我的身體成X型」讓她瞬間爆紅。她指出，與人交談時，身體與視線必須刻意拉出不同角度，讓整體姿態呈現「X型」的感覺，過程中還不忘詢問學員「是不是靈動啦？」該影片曝光後意外成為迷因，在網路上瘋傳。

「黑白顛覆性商學苑」線下課程中，最貴的「全維成長研習班」標價高達88000元人民幣。（圖／翻攝自微博）

報導中透露，周媛的課程分成線上、線下兩種，線上課從9.9元、99元、999元到上千元人民幣不等；線下則主推2999元的2天2夜訓練營，以及4980元的3天3夜訓練營；其中，收費最高的「導師班」一堂課要價8萬8000元人民幣（約39萬新台幣），收費相當驚人，據統計，其光是官方商城的付費課程，收入就已經超過2400萬人民幣（約1億新台幣），累計學員可能達數萬人。

事件延燒，目前周媛的多個帳號設為私密，「黑白顛周媛」的主帳號也遭官方封鎖。據中國媒體《紅星新聞》查詢，在天眼查等企業、機構查詢平台上，並未發現「黑白顛覆商學院」的相關資訊，雖然「黑白顛覆商學院」沒有相關的企業或機構訊息，不過據天眼查等平台資訊顯示，周媛名下卻有多家關聯企業。

報導指出，她是一家名為湖南黑白顛生物科技有限公司的法定代表人，該企業註冊資本1000萬人民幣，成立於2021年1月，經營內容包括健康諮詢服務（不含診療服務）、成人情趣用品銷售等。此外，周媛在2024年12月還註冊了一家名為「海南美韻康顏生物科技有限公司」的企業，註冊資本100萬人民幣，經營範圍包含生活美容服務等。

