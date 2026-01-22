身體成X型！中國講師魔性教學成迷因 安心亞神還原：有靈動嗎

娛樂中心／張尚辰報導

近來社群平台瘋傳一段影片，一名中國女子周媛在課堂上傳授各種肢體語言，一句「我的身體成X型」讓她瞬間爆紅，甚至成為網路迷因瘋傳。就連宅男女神安心亞也跟風翻拍影片，不斷詢問「有靈動嗎？」畫面相當有趣。

過去曾擔任美容院負責人的周媛，透過課程將自身經驗與肢體動作傳授給學員。她指出，與人交談時，身體與視線必須刻意拉出不同角度，讓整體姿態呈現「X型」的感覺，過程中還不忘詢問學員「是不是靈動啦？」該影片曝光後意外成為迷因，吸引許多明星與網紅爭相翻拍。

安心亞水汪汪的大眼睛配上搞笑影片，畫面非常有趣。（圖／翻攝自安心亞IG）

安心亞昨（21）日也在個人IG帳號上傳「致敬」周媛的影片，不僅神韻、動作、眼神到位，就連說話口吻也與周媛十分相似。再加上她靈動的大眼睛與搞笑演出，讓整段影片看起來格外有趣。

不少粉絲看後紛紛留言表示，「看過原版，心亞學得超像，好美唷」、「非常靈動」、「不允許學得這麼美」、「特別去看原版，模仿功力真強」、「心亞網速也太快」。

