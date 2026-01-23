身體成X型！他爆靈動老師周媛「真實課程內容」：極私密 律師曝恐犯法

娛樂中心／黃韻璇報導

周媛靠賣付費課收入已超過人民幣2400萬，不過也引發低俗、物化女性巨大爭議，如今主帳號已被封殺。（圖／翻攝自微博）

中國一名女子周媛近日因一段教學影片在網路爆紅，她在課堂中傳授肢體語言與魅力表達方式，一句「我的身體成X型」意外掀起模仿潮，短時間內吸引大量關注。自稱「中國性商教母」、「性商第一人」的周媛，過去課程收費也曝光，收費最高一堂課要價39萬新台幣，光是官方付費課程收入就已經超過1億新台幣，有前員工出面爆料，坦言網路上曝光的片段都是為了吸引流量，真實的線下課程非常私密，就連工作人員也不知道具體內容。

周媛現年46歲來自中國長沙，育有兩名子女，過去曾經營美容院，近年則成立所謂的「黑白顛性商學院」，自稱是「中國性商教母」、「性商第一人」，主打教導女性如何掌控氣場、傳遞魅力，被認為是「小三培訓班」。

「黑白顛覆性商學苑」線下課程中，最貴的「全維成長研習班」標價高達88000元人民幣。（圖／翻攝自微博）

周媛在課堂上傳授各種肢體語言，一句「我的身體成X型」讓她瞬間爆紅。她指出，與人交談時，身體與視線必須刻意拉出不同角度，讓整體姿態呈現「X型」的感覺，過程中還不忘詢問學員「是不是靈動啦？」該影片曝光後意外成為迷因，在網路上瘋傳。

有網友透露，曾好奇花費9.9元人民幣購買試聽課程，不料內容「超乎預期」出現大量露骨用語，還教導如何進行性暗示對話、親密互動與各種性行為技巧，甚至有「口語調情教學」、「親密行為示範」以及線下實作課程，尺度遠超一般人想像，直呼「根本就是色情課程包裝成魅力教學」。除了線上影片，周媛過去也被翻出曾拍攝示範性質的影片，畫面尺度頗大，不過目前該教學內容已被刪除。

周媛被發現還有在線下進行性愛教學。（圖／翻攝自小紅書）

據陸媒《紅星新聞》22日報導，一名曾在「黑白顛性商學院」任職的工作人員透露，網路上流傳的片段都是經過剪輯，是為了利用「大尺度」來吸引流量，前員工稱，黑白顛性商學院除了這些用於吸引流量的公開課程外，真正實際的線下課程內容極為私密，就連工作人員也不知道具體內容。

報導中引述河南澤槿律師事務所主任付建的說法，表示如果課程內容包含物化女性、吸引男性技巧等內容，屬於違背公序良俗，強調「若含涉黃內容，情節嚴重可能構成製作、傳播淫穢物品罪，如果透過平台傳播，則可能違反《治安管理處罰法》中關於禁止淫穢表演的規定」。

