「身體成X型」爆紅！周媛大尺度示範片 他買課程嚇壞

中國一名自稱教授女性魅力的講師「周媛」，因一句「我的身體形成一個X型」教學片段在社群平台迅速爆紅，影片中誇張的眼神示範與肢體動作成為網路迷因，吸引大量模仿。隨著聲量暴增，周媛的背景與過往課程內容也被起底，其高尺度教學與實戰示範陸續曝光，引發討論。

大尺度性商課程曝光

現年46歲的周媛來自中國長沙，育有兩名子女，早年從事美容相關產業。她於2018年創立「黑白顛性商學院」，主打結合肢體語言、氣場經營與魅力表達，協助女性提升自我認同與親密關係中的自信。其教學影片中，她強調與人互動時需刻意調整身體角度與視線位置，使整體姿態呈現「X型」、「是不是靈動啦？」在網路上瘋傳。

有網友實際購買9.9元人民幣課程試聽後指出，內容與原先對「魅力教學」的想像存在明顯落差。有學員透露，課程並非單純的形象管理或溝通技巧訓練，而是包含大量性暗示對話與親密互動指導，甚至出現示範性的實戰教學，尺度遠超一般魅力課程範疇。除線上內容外，周媛過往拍攝的示範影片也被網友翻出，畫面尺度引發關注，目前相關教學內容已遭刪除。

周媛線上課程。（圖／翻攝自抖音）

周媛線上課程。（圖／翻攝自抖音）

周媛早期教學畫面。（圖／翻攝自微博＠道叔bot）

周媛早期教學畫面。（圖／翻攝自微博＠道叔bot）

課程收費高達8萬8000元人民幣

根據《紅星新聞》報導，周媛的課程分為線上與線下兩類，線上課程收費從人民幣9.9元、99元、999元至上千元不等；線下則有二至三天三夜的訓練營與高階導師班，其中單堂最高收費達8萬8000元人民幣。統計顯示，其官方商城累計的付費課程收入已超過2400萬人民幣（約新台幣1億元），參與學員人數可能達數萬人。

報導同時指出，相關平台查詢系統中並未發現「黑白顛性商學院」的正式機構登記，但天眼查資料顯示，周媛名下仍有多家關聯企業，包括生物科技與美容相關公司，經營範圍涵蓋健康諮詢與成人用品銷售。

相關事件遭起底後，周媛的多個社群帳號陸續轉為私密，其主帳號也遭平台封鎖，相關教學內容目前已被下架。

黑白顛性商學院課程內容。（圖／翻攝自微博＠金融八卦女）

黑白顛性商學院課程內容。（圖／翻攝自微博＠金融八卦女）

黑白顛性商學院線下課程。（圖／翻攝自微博＠金融八卦女）

黑白顛性商學院線下課程。（圖／翻攝自微博＠金融八卦女）



