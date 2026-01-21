身體成X型+靈動眼神！陸女老師「魔性撩男課」洗版抖音 起底真實來歷

大陸女老師教「撩男課」，要大家「身體扭成X型」並露出「靈動眼神」，畫面在抖音爆紅，掀起一陣模仿潮。圖／翻攝自抖音

近期抖音（TikTok）平台掀起一股「魔性」模仿熱潮，核心源頭來自一位名為周媛的「魅力導師」。她在教學影片中傳授獨特的肢體語言技巧，強調透過特定的身體扭轉與眼神流動來吸引異性。由於示範過程極具戲劇張力與個人特色，影片曝光後瞬間爆紅，不僅讓關鍵字衝上熱搜，更引發眾多網紅與民眾爭相模仿，成為近期最具話題性的網路文化現象。

眼神與身體要「分道揚鑣」？獨門心法引熱議

在名為「黑白顛周媛」的抖音帳號中，周媛時常分享關於女性魅力與情感經營的知識。在讓她一戰成名的「眼神課程」中，她提出了一套獨特的理論，「在與人說話時，身體跟眼神要在不同方向，且身體要扭轉形成一個X型。」

周媛在影片中親自示範，表示這種非語言的溝通方式，能讓眼神看起來更加嫵媚、靈動，從而大幅提升女性在異性眼中的吸引力，這種打破常規的肢體教學，因為動作誇張且語氣自信，迅速抓住了網友的目光。

全網瘋模仿 網友笑翻：教你模仿沒讓你超越

周媛極具辨識度的風格，立刻引發了病毒式的傳播，包括大陸知名網紅「陳土豆」在內的許多創作者，紛紛上傳模仿影片。這些模仿者不僅精準捕捉了周媛的妝容與語氣，連「身體扭成X型」的高難度動作都還原得唯妙唯肖。

這波模仿潮引來大批網友朝聖留言，不少人調侃模仿者表現得比本尊還投入：「教你模仿不是叫你超越！」、「誰讓你比老師還靈動的？」、「看完讓人不自覺想多看幾次」。隨著影片擴散，許多網友甚至開始對鏡練習，將其視為一種新鮮有趣的網路挑戰，儘管也有部分觀眾表示感到尷尬或不自在，但無可否認，周媛的舞台張力已成功轉化為巨大的網路流量。

周媛在影片中親自示範，表示這種非語言的溝通方式，能讓眼神看起來更加嫵媚、靈動，大幅提升在異性眼中的吸引力。圖／翻攝自抖音

周媛真實來歷曝光 從美容院老闆到「性商」導師

隨著熱度攀升，周媛的背景也隨之曝光，現年 47 歲的她育有2個孩子，過去的身分其實是美容院負責人。據悉，周媛在長期接觸愛美顧客的過程中觀察到，許多女性雖然願意花錢打理外表，卻往往在步入婚姻與親密關係後，逐漸失去熱情與魅力，而這樣的困境也曾發生在她自己身上。

為了尋求突破，她在2018年成立了「黑白顛性商學院」，並多次前往日本等地取經考察。她將國外的性文化觀點與肢體表達理念帶入課程，除了爆紅的「眼神教學」，也教授如何撒嬌、如何以甜蜜口吻稱呼另一半等技巧。她強調透過動作、妝容與眼神的訓練，旨在建立女性對自身魅力、慾望與認知的掌握感。

雖然周媛的教學方式評價兩極，但她無疑已成功創造出屬於自己的品牌識別，讓「周媛風」成為當前大陸網路上最熱門的社交話題之一。



