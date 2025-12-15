身體早有警訊卻被忽略！名醫示警「10大癌症早期徵兆」

癌症往往不是突然發生，而是長期累積後爆發。營養功能醫學專家劉博仁分享兩起臨床案例，一名患者長期消化不良、胃脹悶痛，就醫數月未改善，直到出現黃疸才發現罹患膽管癌；另一名患者將血便誤以為痔瘡，拖到出現臉色蒼白與頭暈，確診時已是大腸癌並合併貧血。

劉博仁指出，許多癌症患者事後回想，才發現身體早已發出警訊，只是當下未察覺嚴重性。他強調，「原本習慣的症狀出現改變」，例如症狀加重、頻率增加或持續不退，就是需要警覺的重要訊號，應及早檢查，而非一味自行判斷或拖延。

他也整理出台灣10大常見癌症可能出現的早期身體訊號，包括肺癌的持續咳嗽與胸悶、大腸癌的血便與排便習慣改變、乳癌的乳房或腋下硬塊、肝癌的右上腹悶痛與黃疸、攝護腺癌的排尿困難，以及口腔癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌與胰臟癌等各自常見的異常表現。

劉博仁提醒，這些症狀不一定代表罹癌，但只要出現「和以前不一樣」的變化，就值得安排完整檢查。癌症常是在忽略小訊號後才被發現，及早面對身體的提醒，是對自己最基本、也最溫柔的健康照顧。

