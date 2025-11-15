身體會記仇！就算糖尿病不用再吃藥 研究曝心衰竭風險仍高50%
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
就算成功逆轉糖尿病，還是留意「心」危機！新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，研究發現，即使糖尿病患者能把血糖控制穩定、甚至不再需要服藥，但只要得過糖尿病，身體會記仇，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出50%，全因糖尿病的傷害是「慢慢累積」的結果。
該項發表於《Circulation》期刊的瑞典研究，追蹤67萬多名、第二型糖尿病患者與260多萬名健康對照者長達20年，結果發現，糖尿病患者在血糖、血壓、血脂都控制良好的情況下，心肌梗塞與中風等併發症風險均明顯下降，唯獨心臟衰竭仍是例外，而肥胖是最關鍵的原因。
周建安強調，肥胖本身就是獨立致病因子，會讓心臟負擔更重、老化更快。研究發現，光是體重過重，就可能解釋糖尿病患者超過3成的心臟衰竭風險；脂肪組織會不斷釋放發炎因子，讓心臟與血管長期處於低度發炎狀態。
周建安說，這些慢性發炎與過去因高血糖造成的氧化壓力會在細胞中留下「代謝記憶」，導致即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損，讓心臟衰竭風險無法完全消除。
別讓糖尿病有機會上門！周建安提醒，有5個經常被忽略的糖尿病前期警訊得注意，若出現症狀，應儘早就醫檢查，透過飲食、運動、生活習慣調整、專業醫療介入，在早期就把血糖穩定下來，才能降低身體留下「記仇」的痕跡。
1、頻尿與口渴：糖尿病患者因血糖濃度過高，腎臟會加速排糖並帶走水分，導致頻繁上廁所與口乾舌燥。
2、疲勞感：胰島素阻抗使糖分無法進入細胞，能量供應不足，造成明顯的疲倦與倦怠。
3、皮膚變黑、搔癢：特別是脖子與腋下區塊出現暗沉或粗糙斑塊，常為胰島素阻抗的早期徵兆。
4、視力模糊：高血糖會影響眼球液體平衡，導致角膜水腫與視力模糊，嚴重時可能引發視網膜出血或黃斑部病變。
5、傷口不容易癒合：糖尿病會削弱免疫反應，使免疫細胞無法及時抵禦感染，造成傷口癒合緩慢或反覆發炎。
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
再談總統特赦「母悶殺腦麻兒」 石崇良這回眼眶泛淚：覺得不捨啦！
