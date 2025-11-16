身體會記仇！糖尿病改善後「心臟衰竭風險」仍高出50% 減重醫：肥胖是關鍵因子

就算逆轉糖尿病，還是「很傷心」！糖尿病患者能把血糖控制穩定、甚至不再需要服藥，值得肯定。 但研究發現，只要得過糖尿病，身體就會「記仇」，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出 50%。 「初日診所」新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，糖尿病的傷害是「慢慢累積」的結果，因此預防永遠比治療有效，尤其肥胖本身就是獨立致病因子，會讓心臟負擔更重、老化更快。

周建安醫師指出，發表於《Circulation》期刊的瑞典研究，追蹤 67 萬多名第二型糖尿病患者與 260 多萬名健康對照者長達 20 年。結果顯示，糖尿病患者在血糖、血壓、血脂都控制良好的情況下，心肌梗塞與中風等併發症風險均明顯下降，唯獨心臟衰竭仍是例外，而肥胖是最關鍵的原因。

研究發現，光是體重過重，就可能解釋糖尿病患者超過3成的心臟衰竭風險。脂肪組織會不斷釋放發炎因子，讓心臟與血管長期處於低度發炎狀態。《Signal Transduction and Targeted Therapy》上的一項綜述則表示，這些慢性發炎與過去因高血糖造成的氧化壓力會在細胞中留下「代謝記憶」。導致即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損，讓心臟衰竭風險無法完全消除。

（圖片來源：Pexels）

有鑑於研究結果，顧健康最聰明的方式，就是別讓糖尿病有機會上門。周建安醫師也提供 5 個經常被忽略的糖尿病前期警訊：

1、頻尿與口渴：糖尿病患者因血糖濃度過高，腎臟會加速排糖並帶走水分，導致頻繁上廁所與口乾舌燥。

2、疲勞感：胰島素阻抗使糖分無法進入細胞，能量供應不足，造成明顯的疲倦與倦怠。

3、皮膚變黑、搔癢：特別是脖子與腋下區塊出現暗沉或粗糙斑塊，常為胰島素阻抗的早期徵兆。

4、視力模糊：高血糖會影響眼球液體平衡，導致角膜水腫與視力模糊，嚴重時可能引發視網膜出血或黃斑部病變。

5、傷口不容易癒合：糖尿病會削弱免疫反應，使免疫細胞無法及時抵禦感染，造成傷口癒合緩慢或反覆發炎。

周建安醫師強調，糖尿病不是突如其來的疾病，若出現上述症狀，應儘早就醫檢查。透過飲食、運動、生活習慣調整、專業醫療介入，在早期就把血糖穩定下來，才能降低身體留下「記仇」的痕跡。

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安。（圖／初日診所提供）

