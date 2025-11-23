身體會記仇！血糖逆轉仍增5成心衰竭風險…醫示警「5大糖尿病前期」徵兆：肥胖最致命

糖尿病長期被稱為「甜蜜殺手」，許多人以為只要控制血糖穩定就好，最新研究卻發現，就算血糖逆轉回正常、甚至停藥，罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高 50%。特別是若同時有肥胖問題，更會讓心臟負擔加劇、老化速度加快，難以完全消除長年的「代謝傷害」。

據國民健康署「2019~2023年國民營養健康調查」，台灣20歲以上高血糖盛行率為12.8%，等於每8人就有1人血糖偏高，處於「未病但高風險」的狀態。大家都以為癌症最花健保費，但其實健保支出以腎臟病居冠、糖尿病第2名；但若溯源所有慢病起點，「糖尿病就是隱形冠軍！」

「初日診所」新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，糖尿病是長期累積的結果，即使疾病可逆轉，但過去高血糖造成的「細胞傷害」卻未必能被完全抹除，「身體會記仇！」

血糖逆轉≠完全康復，仍增5成心衰風險

瑞典一項針對67萬名第二型糖尿病患者、追蹤長達20年的大型調查顯示，在多數心血管併發症，如心肌梗塞、中風等，只要三高控制好，風險都能大幅下降，唯獨「心臟衰竭」不同。

即便血糖維持在正常範圍，糖尿病患者的心臟衰竭風險仍明顯偏高。研究並指出，肥胖本身就能解釋逾3成的心衰竭風險，是最核心的獨立危險因子——不論血糖是否正常，都會讓心臟長期處於壓力中。

周建安解釋，脂肪組織會持續釋放發炎因子，使心臟與血管維持在低度發炎狀態。

而這項研究也指出，高血糖曾造成的氧化壓力，會在身體細胞中留下「代謝記憶」——即使血糖回到正常，細胞仍記得過去的傷害，心臟可能因此持續老化、功能下降。

代謝傷害超「傷心」

為什麼糖尿病對心臟的影響如此深遠？

1、長期高血糖→血管受損、心臟需更用力工作2、高胰島素阻抗→加速全身發炎、影響心肌細胞能量利用3、肥胖→心臟負荷增加、血壓升高、心肌肥厚

周建安提醒，很多患者在血糖好轉後便放鬆警覺，但高血糖帶來的傷害是「多年累積」，即使逆轉成功，也不能忽視其長期後果。

糖尿病前期5徵兆

為避免走上糖尿病與心血管疾病的循環，周建安提醒，以下5種常被忽略的症狀，可能就是「糖尿病前期」的警訊：

1. 頻尿、口渴

腎臟為了排出過多血糖，必須帶走大量水分，導致一直想喝水、跑廁所。

2. 異常疲倦

糖進不入細胞，身體能源供應不足，容易感到無力、倦怠。

3. 皮膚變黑變粗糙

脖子、腋下出現暗沉斑塊，是胰島素阻抗的典型徵兆。

4. 視力模糊

高血糖導致角膜水腫，嚴重時恐損害視網膜。

5. 傷口癒合慢

高血糖降低免疫力，使傷口反覆感染、久不癒合。

若有以上症狀，建議及早就醫檢查，透過低油、低鹽、低糖、高纖飲食，每週至少150分鐘運動，以及體重管理（腹部肥胖、三高任2項即為警訊），來降低糖尿病前期惡化風險。

