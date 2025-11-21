身體會「記仇」！血糖回穩心衰竭風險仍在 掌握糖尿病前期5警訊做好預防
【健康醫療網／編輯部整理】「世界糖尿病日」就是期望大家更專注這項慢性病。現在有研究指出，即使成功逆轉糖尿病、血糖控制穩定、甚至停藥，仍不能掉以輕心！
根據最新研究，只要曾罹患糖尿病，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出50%。新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，糖尿病對身體的傷害是長期累積的結果，預防永遠勝於治療，尤其肥胖是導致心臟衰竭的重要關鍵。
肥胖是心臟衰竭的關鍵
周建安指出，刊登於《Circulation》期刊的瑞典研究，分析了超過67萬名第二型糖尿病患者及260萬名健康對照者，追蹤長達20年。結果發現，糖尿病患者若能良好控制血糖、血壓與血脂，確實能降低心肌梗塞與中風風險，但「心臟衰竭」仍是例外，肥胖被認為是主要原因之一。
研究進一步發現，光是體重過重，就可解釋糖尿病患者約三成的心臟衰竭風險。這是因為脂肪組織會釋放發炎因子，使心臟與血管長期處於低度發炎狀態。《Signal Transduction and Targeted Therapy》期刊綜述指出，高血糖造成的氧化壓力會在細胞中留下「代謝記憶」，即使血糖回到正常，細胞仍持續受損，導致心臟衰竭風險無法完全消除。
５個糖尿病前期警訊
周建安提醒，想遠離糖尿病帶來的「慢性後遺」，最聰明的方式就是從源頭預防。他也列出五個糖尿病前期常被忽略的警訊：
頻尿、口渴：血糖過高導致腎臟排糖過多，出現口乾舌燥、夜尿頻繁。
疲倦無力：胰島素阻抗讓糖分進不去細胞，導致能量不足。
皮膚暗沉、發癢：尤其脖子、腋下出現黑斑或粗糙，可能是胰島素阻抗的警訊。
視力模糊：高血糖影響眼球液體平衡，可能造成角膜水腫、視網膜出血。
傷口久不癒合：免疫功能下降使感染難癒，容易反覆發炎。
周建安強調，糖尿病不是突如其來的疾病，而是長期生活習慣累積的結果。若出現上述症狀，應儘早就醫檢查，並透過飲食控制、規律運動與專業醫療介入，在早期就穩定血糖，才能減少身體「記仇」的機會。
