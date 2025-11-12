身體濕熱、睡不好？陳月卿靠這杯 清熱、排濕又安神

節氣進入「芒種」，濕熱天氣容易令人不舒服，甚至心情煩躁、失眠。養生達人陳月卿建議吃百合，可清熱解燥、鎮靜安眠，推薦一道百合薏仁奶漿，很適合夏季養生。

百合清熱解燥又助眠

癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，芒種是每年的第9個節氣，也意味著夏天即將到來，濕熱天氣讓人體的汗水與體熱不容易排出，容易感到疲乏倦怠、四肢沉重、食慾不振，肌膚容易爆出濕疹、痘痘，建議可以吃百合消暑、除濕。

陳月卿表示，百合是中藥、也是食物，對人體有許多好處，具有清熱解燥、生津的效果，中醫常用來解肺熱、止咳，特別適合慢性支氣管炎患者，可改善乾咳、燥咳的症狀；百合也含有百合苷，具有鎮靜催眠作用，很適合失眠的人。

百合薏仁奶漿食譜

陳月卿提供一道百合薏仁奶漿，很適合用來夏季養生，幫忙清熱解燥、鎮靜安眠。

材料（4人份）

煮熟薏仁2米杯（生薏仁約70克）、煮熟銀耳200克（乾銀耳約20克）、煮熟百合50克（生百合約25克）、原色冰糖1大匙、熱開水720c.c.。

作法

薏仁洗淨，浸泡冷開水4小時；乾白木耳、乾百合洗淨，浸泡好水30分鐘。 將銀耳去掉蒂頭，與百合、薏仁一起放入電鍋，外鍋加2杯水，蒸熟備用。 將所有材料置入容杯，蓋緊杯蓋，打1分半鐘即可完成。

◎ 圖片來源／癌症關懷基金會提供

◎ 資料來源／陳月卿董事長

