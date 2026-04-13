身體發出SOS 肥累眠澀癢 功能性失衡拉警報
記者戴淑芳∕台北報導
健康不只是沒生病！美兆健康管理機構大數據分析現代人「小毛病Top5」，醫師示警，多數人「功能性失衡」，身體早已偏移身體早就發出訊號。
美兆健康管理機構運用近300萬筆健檢數據庫，分析近年受檢者健康問卷調查顯示，最常見的身體小毛病前5名分別為：肥、累、眠、澀、癢，進一步發現受檢者常反映：長期感到疲倦、精神不濟；淺眠、多夢或容易醒來；以及出現體重過重，血脂、血糖邊緣異常的狀況。
「當身體開始出現這些日常不適時，往往代表健康已不在穩定狀態，而是逐漸偏離平衡。」美兆健康管理機構家醫科醫師林美秀分享，臨床上多數人其實處在介於健康與疾病之間的狀態，身體功能已經開始偏移，只是尚未達到疾病診斷標準，稱為「功能性失衡」。
這些看似零碎的「小毛病」，其實並非單一問題，通常是身體多個系統出現「功能性失衡」的早期訊號。許多人會將其視為壓力或生活疲勞所致而忽略，但若長期忽視這些變化，身體可能逐步走向代謝異常、慢性疾病，甚至增加心血管或癌症等重大疾病的風險。
現代健康管理講求「科學化與數據化」，透過長期健康數據累積與分析，可以看見身體從正常走向異常的過程，避免等到疾病形成才介入處理。
林美秀分析，久坐、少運動、高壓工作、睡眠不足、長期外食這些常見的生活型態，都是導致功能性加速失衡的關鍵因素。
以美兆健檢資料為例，已能從慢性發炎、代謝變化與荷爾蒙波動中，辨識出身體功能逐漸偏移的趨勢，在這樣的概念下，發展出「微生理評估」的科學方法，檢視身體功能狀態，讓健檢不再只是確認「有沒有生病」，而是能提早發現失衡的起點。
林美秀提醒，應正視身體細微變化及症狀，當「功能性失衡」被及早看見，就有機會在疾病發生之前，從飲食、運動、舒壓及適當的保健品，重新找回健康的平衡。
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