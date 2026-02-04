身體突不適！驚傳陳宗彥進加護病房

▲驚傳行政院前發言人陳宗彥進加護病房觀察。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 驚傳行政院前發言人陳宗彥昨（3）日在台北與友人聚餐時，因突然感到身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫。目前仍在加護病房觀察，狀況尚不明朗，消息一出震驚外界。



根據《自由時報》報導，行政院前發言人陳宗彥昨日因感到身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫，親友透露目前他正在接受專業治療及密切觀察，詳細後續仍須靜待了解。

陳宗彥在2023年初內閣改組接任行政院發言人，卻被爆出2012年至2013年擔任台南市政府新聞、國際關係處長和民政局長時，涉嫌接受性招待，因為該醜聞爆發，陳宗彥僅任行政院發言人18天便辭職下台，檢方提起公訴，台南地院於2025年5月15日宣判陳宗彥無罪。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不想被停權！陳怡君哽咽喊「民進黨別放手」 廉政會結果出爐了

史上首例被封殺！內政部「拒給李貞秀機密文件」 劉世芳這樣說

李貞秀就職「穿近４萬白鞋」！財產申報曝光超驚人 最愛這品牌