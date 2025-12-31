身體緊繃卡卡按摩也沒用？醫：問題出在「筋膜沾黏發炎」

營養功能醫學專家劉博仁指出，許多人按摩後身體深處還是卡卡的，轉動脖子、彎腰時總有拉扯感，問題往往不在肌肉，而在被忽略的筋膜沾黏發炎。

許多人按摩後身體深處還是卡卡的，問題往往不在肌肉，而在被忽略的筋膜沾黏發炎。（示意圖／Pixabay）

劉博仁比喻，筋膜就像橘子果肉外面那層白色的膜，在人體內是一張從頭頂連到腳底的3D網狀緊身衣，包覆著肌肉、血管、神經，甚至內臟，是支撐身體結構的第二骨骼。健康的筋膜應該像吸飽水的海綿，滑潤且富有彈性。

劉博仁表示，長期姿勢不良、水分不足或身體處於慢性發炎狀態，筋膜就會變乾、變硬、變脆，原本分層滑動的組織就會黏在一起，不只讓人感到痠痛僵硬，更會阻礙淋巴流動，讓代謝廢物堆積，形成發炎、沾黏、更痛的惡性循環。

長期攝取高油、高熱量飲食造成肥胖或代謝異常後，體內會產生大量發炎因子IL-1β。（示意圖／Pexels）

根據2025年針對高脂肪飲食與結締組織損傷的研究，長期攝取高油、高熱量飲食造成肥胖或代謝異常後，體內會產生大量發炎因子IL-1β，刺激身體過度分泌MMP-1基質金屬蛋白酶。劉博仁指出，MMP-1在發炎狀態下會開始瘋狂分解健康的膠原蛋白，讓筋膜與肌腱結構變得脆弱、修復變慢。

劉博仁建議，正確的筋膜保養運動目的是擠壓換水，每天至少要喝2000CC的白開水。他建議加入三種運動模式，包括像貓一樣做螺旋、側彎、旋轉的全方位伸展；透過輕輕的彈跳、擺盪訓練筋膜彈性；以及使用滾筒透過適當壓力促進血液循環。

劉博仁建議，正確的筋膜保養運動目的是擠壓換水，每天至少要喝2000CC的白開水。（示意圖／Pixabay）

在飲食方面，劉博仁建議攝取Omega-3脂肪酸對抗發炎因子，可多吃鯖魚、鮭魚、亞麻仁油；維生素C幫助合成膠原蛋白，可多吃芭樂、奇異果、甜椒；優質蛋白質與膠原胜肽提供甘氨酸和脯氨酸；有機硫化物或MSM可多吃十字花科蔬菜、洋蔥、大蒜；鎂與鉀幫助肌肉放鬆，可多吃深綠色蔬菜、香蕉、酪梨。

劉博仁提醒，保養筋膜就是保養全身代謝，少吃糖避免筋膜硬化，多做伸展運動，搭配健康飲食，身體自然會回報輕盈與活力。

