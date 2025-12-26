身體都記得！中斷運動別氣餒 研究證實「回歸速度」比第一次快

運動中斷導致肌肉縮水別挫折，台灣個人化醫療學會理事長張家銘指出，肌肉具有「肌肉記憶」，訓練產生的「肌核」與 DNA 設定並不會隨萎縮消失，即便暫停運動，重啟後的進步速度將遠快於初學。現在的努力是為未來的自己存下本錢，每一分汗水都不會白費。

許多民眾在開始運動後，常因工作繁忙、受傷或生活壓力被迫中斷，看著逐漸消失的肌肉線條，心中不免充滿挫折感，甚至認為之前的努力都白費了。

不過，台灣個人化醫療學會理事長張家銘在臉書分享，在分子醫學的角度，運動真正重要的從來都不是現在看起來多壯、線條多好，而是在身體狀況還可以的時候，先替未來的自己，存下一點用得上的本錢，因為肌肉並非練了就忘，它會留下「肌肉記憶」。

不只是練線條！肌核是肌肉的指揮中心

張家銘指出，從分子醫學的角度來看，骨骼肌是一種「多核細胞」，這些位於肌肉纖維裡的細胞核，叫做「肌核」（Myonuclei），負責蛋白質製造與基因調控，是肌肉的指揮中心。

當規律進行阻力訓練時，肌肉成長到一定程度，身體會啟動「衛星細胞」（Satellite cells），讓它們融合進肌肉纖維，補充新的肌核。這項過程就像是為肌肉增加管理層，而不只是把外表撐大。

肌肉萎縮免驚？核心「管理層」其實一直都在

過去傳統觀念認為，一旦停止訓練或因病臥床，肌肉萎縮後一切就會回到原點。但2025年發表於《Frontiers in Nutrition》的研究指出，「肌肉變小時，真正消失的多半是體積，而不是這些肌核。」

這意味著，即便肌肉看起來縮小、力量暫時下向，但分子層級的管理系統還在，這正是為什麼，為什麼有運動習慣的人，重新啟動訓練時的進步速度，往往會比第一次快上許多。

運動後產生的不只肌核 DNA還會留下操作說明書

研究還發現另一層更深的機制「表觀遺傳調控」（Epigenetic regulation），張家銘說明，在訓練後，肌肉細胞的DNA會留下特定的甲基化變化，特別是針對蛋白質合成、粒線體功能，以及磷脂醯肌醇三激酶-蛋白激酶B-哺乳類雷帕黴素標靶複合體（PI3K–Akt–mTOR）相關的路徑。

同樣的就算停練一段時間，這些分子設定也不會完全消失。換句話說，肌肉不只存下了「硬體」（肌核），還存下了「操作說明書」。

為未來的自己存下肌核 醫師的3項運動建議

第一：不要等完美才開始

張家銘表示，從分子層次來看，只要有穩定刺激，衛星細胞就會被喚醒，肌核就有機會累積，做得不多沒關係，重點是有開始、有持續。

第二：把蛋白質當成訊號，而不只是熱量

蛋白質與胺基酸，能支持蛋白質合成，也能幫助衛星細胞發揮作用，張家銘強調，隨著年齡增加，蛋白質的重要性將變得更關鍵。

第三：中斷運動時，不要急著否定自己

曾經存過肌核，那些分子記憶並沒有消失，回來的路一定比第一次短，「提早開始運動，不是浪費時間，那時在未來存下一顆顆肌核」張家銘說，當某一天您需要力量的時候，身體會記得，您曾經為它做過什麼。