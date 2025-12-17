身體非突然變差！營養師點名掏空元凶「8日常習慣」 很多人忽略

生活中心／倪譽瑋報導

營養師提醒，身體並非突然變差，而是被日常小習慣一點一滴「掏空」，例如熬夜會讓膠原蛋白流失。（示意圖／資料照）

別讓健康悄悄流失！營養師珊珊發文分享，生活中的壞習慣如抽菸、喝酒、熬夜等會慢慢消耗身體，飲食方面，刻意節食、愛重口味食物、愛喝高咖啡因、蔬菜吃不夠、吃飯吃太快，對身體也不好；但不用「一次改掉所有壞習慣」，想一點一滴為未來的自己存健康，可先從「最有感的」開始改。

生活習慣病？營養師籲留意「一點一滴掏空」

珊珊指出，不良習慣慢慢掏空身體，要改掉也許不太容易，建議可從「覺得最有感、最困擾」的那一個開始下手，「慢慢找回身體的安全感與穩定感」，也整理出以下8個常見、卻被大家忽略的生活習慣：

飲酒

珊珊指出，喝酒會消耗維生素B1，不是不能喝，建議以「小酌」代替「豪飲」，也可在喝酒前補充B群。

抽菸

珊珊提醒，抽菸會加速體內維生素C消耗，除了從食物中攝取維生素C外，菸建議直接戒掉。

重口味食物

重口味飲食如高鹽，也會慢慢掏空身體、偷走血管健康，珊珊建議減少吃重口的頻率，並多喝水、多吃蔬菜幫助代謝多餘的鈉。

節食減重

節食並非良好飲食習慣，珊珊指出，節食讓肌肉容易流失，減重建議每天吃足熱量，搭配規律運動增加身體消耗，這樣比起「單純飲食控制」更有效。

熬夜晚睡

膠原蛋白對於皮膚彈性、骨骼與關節健康有重要性，珊珊表示，熬夜讓膠原蛋白流失，建議每天應睡足6到8小時；此外，壓力大時需安排更多休息時間。

喝濃茶或咖啡

這兩者中的咖啡因含量偏高，珊珊提醒，每日咖啡因攝取不宜超過300毫克，以免影響鈣質吸收；同時也須補鈣，建議每日1000毫克。

蔬菜吃不夠

珊珊建議餐餐都要吃到蔬菜、每天適量水果，蔬菜不夠造成膳食纖維不足，會使腸道好菌難以生存定殖。

吃飯速度快

吃飯太快可能造成吞入過多空氣，導致脹氣、消化不良等症狀。珊珊推薦細嚼慢嚥搭配「餐餐七分飽」，可以降低腸胃負擔、減少不舒服的情況發生。

