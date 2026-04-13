身體鬧罷工／女星過勞潛水窒息險溺斃 一查是心臟出問題

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潘慧如因經營寵物旅館過勞，赴馬爾地夫潛水時，突發嚴重恐慌症。（翻攝自潘慧如臉書）

陳仙梅近日因戲路改變，從苦情小旦變成不討喜的反派角色，卻因入戲太深，身體跟著出現警訊，出現左半邊頭顱劇痛，甚至查不出確切病因。明星長期處在高壓環境，甚至為了拍戲經常熬夜，導致許多人身體不斷發生狀況。

55歲的江宏恩，因拍八點檔長期嚴重失眠，拍戲期間大腦活躍度過高導致無法入睡，甚至曾創下5天4夜未眠紀錄，遭醫生警告「再不睡會暴斃」，經腦波檢查發現腦細胞活躍度過高，已於2026年3月辭演三立八點檔《百味人生》並進入調養期。

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江宏恩因拍八點檔長期嚴重失眠，遭醫生警告「再不睡會暴斃」。（翻攝自江宏恩臉書）

黃鐙輝在拍攝《九如一家人》期間，因詮釋沉重角色壓力過大、睡眠不足，拍戲時出現暈眩、精神狀況差的現象，檢查發現壓力太大，導致皮質醇失調，遭醫生警告若不休息嚴重恐有生命危險，最終他休息半年改善身體狀況。

黃鐙輝因詮釋沉重角色壓力過大、睡眠不足，拍戲時出現暈眩、精神狀況差的現象。（翻攝自黃鐙輝臉書）

潘慧如因經營寵物旅館「3天2夜」過勞，無法兼顧演藝事業，2月赴馬爾地夫潛水時，突發嚴重恐慌症，一度窒息險些溺斃，緊急靠潛導協助回到水面，經檢查是心臟二尖瓣膜出問題，加上心悸頻繁、壓力大，目前正在接受藥物治療並暫停潛水，調整生活節奏。

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