身體鬧罷工／獨家！苦旦黑化變逆媳 陳仙梅壓力過大怪病纏身

陳仙梅日前抱恙出席大愛新戲記者會，透露她因在八點檔挑戰反派，壓力過大，身體發出警訊。

陳仙梅過去因楚楚可憐的模樣，讓她成為苦情小旦的不二人選，但近期在8點檔徹底轉型，演出不討喜的反派角色，卻疑似過度入戲，身體也跟著出現警訊，左半邊頭顱劇痛，甚至查不出確切病因。

陳仙梅一改過去小媳婦的悲情形象，在八點檔中上演逆媳大反撲，為了爭取自身權益，不惜陷害公婆，輪番上演各種情緒崩潰的戲碼。沒想到她這陣子竟開始出現後頸部緊繃、半邊臉不聽使喚的狀況，趕緊就醫才發現問題。

陳仙梅在8點檔《豆腐媽媽》中被宣傳包裝成本土甄嬛，她還自嘲賤人。（翻攝自陳仙梅臉書）

挑戰反派 緊繃全身病

陳仙梅一開始先是月經來就感冒，連續幾次之後，耳朵發炎甚至流出組織液，醫師研判為外耳道發炎，但反覆使用抗生素，兩個月仍未痊癒，病況反覆。近期則出現後腦勺下方疼痛，蔓延至左半邊頭顱，連帶眼壓、腮幫子、牙床甚至喉嚨都出現不適，大範圍疼痛難耐。她轉而求助中醫，把脈後醫師直言：「妳太累了。」指出她身體如同火在燒，氣虛導致內臟機能失調。她檢討自己，或許是因求好心切的性格所致，難得挑戰反派角色，心情也跟著緊繃，陳仙梅也不斷提醒自己要放鬆。

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陳仙梅（右）近期在8點檔一改悲情形象，演出因不滿被公婆偏心對待而反擊的逆媳。（民視提供）

出道30年的陳仙梅，早已奠定溫柔婉約的螢幕形象，過去多半飾演受虐、遭迫害的角色，信手拈來的哭戲更是一絕；但這次在民視八點檔《豆腐媽媽》中，她飾演長男的媳婦，為了與丈夫（藍葦華飾）獨立創業，不僅頂撞公婆、挑釁全家，甚至在重要比賽中關押公公（洪都拉斯飾），最後還把公公氣到腦溢血倒地，見死不救轉身離去。

男主猛酸 觀眾也痛罵

陳仙梅（右）和攝影師老公（左）有一對可愛的兒子。（翻攝自陳仙梅臉書）

這回在劇中飾演豆腐家族的演員開了群組，在陳仙梅開始「黑化」成逆媳後，據說藍葦華在化妝間不時開玩笑「照三餐」酸她，要她退群，直說她是壞女人。讓個性細膩的陳仙梅即使收工後，仍得面對這些玩笑話，多少感到受傷，加上兩人在戲中關係也從相互扶持的夫妻轉為陌路，氣氛更加冷淡。

陳仙梅（右）和賈靜雯（中）、江宏恩（左）曾在《飛龍在天》合作，隔了20年，3人再度在影集《媽，別鬧了！》同框。（翻攝自賈靜雯IG）

陳仙梅也因演得太過逼真，被觀眾痛罵不孝，甚至連在戲中飾演母女的對手演員潘奕如，都被親友詢問「陳仙梅本人也這麼恐怖嗎？」她還特地發文替陳仙梅澄清。陳仙梅坦言，戲中充滿情緒化與負面思考的過程，確實容易影響身心，但只要回到家看到兩個孩子，就能自動抽離。

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