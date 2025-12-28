身體「這3處變黑」恐是血糖失控！醫嚴厲警告 近視突加深也是徵兆

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

45歲的陳先生正值壯年，平日自認身體硬朗，除腰圍稍粗並無明顯不適。最近在同學會上，幾位老友開玩笑問他是否「沒洗澡」，怎麼脖子看起來黑黑髒髒的，好像卡了一層垢。在妻子的堅持下就醫檢查，才發現這並非單純的皮膚問題，而是嚴重的「胰島素阻抗」，且糖化血色素已達糖尿病前期標準。若再晚一步發現，恐怕就會正式進入糖尿病的長期抗戰。



脖子出現「天鵝絨」斑塊 是胰島素阻抗的臨床提示之一



許多人誤以為脖子、腋下變黑是清潔不當或曬黑，國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師羅學榮解釋，這在醫學上稱為「黑色棘皮症」，與胰島素阻抗有密切關聯，特別在肥胖與第2型糖尿病前期常見，也可見於內分泌腫瘤，尤其在非肥胖成人中快速進展的情況下應高度懷疑惡性病因。

當人體攝取過多糖分與熱量，導致血液中胰島素濃度長期居高不下時，過量胰島素會刺激角質細胞與纖維母細胞增生，造成表皮增厚與皮膚皺褶加深，看起來呈現暗沉、粗糙的天鵝絨外觀。

羅學榮醫師提醒，這種變化最常出現在頸部皺褶、腋下或鼠蹊部，呈現暗沉、摸起來像天鵝絨般的粗糙觸感。這並非皮膚病，而是體內代謝系統失控的警訊，若此時誤信偏方用力刷洗，反而可能造成皮膚受傷感染，正確做法應是立即前往新陳代謝科檢查血糖數值。



眼瞼黃斑瘤、視力變化 恐揭示糖尿病與高膽固醇危機



除了皮膚皺褶處的變化，「面相」上的眼睛區域也能透露出血脂危機。羅學榮醫師說明，糖尿病病人常伴隨脂質代謝異常，眼瞼周圍容易出現黃色、稍微隆起的斑塊，稱為「眼瞼黃斑瘤」，這是與高膽固醇、三酸甘油脂過高有關的表徵；此外，高血糖會改變眼球水晶體內的滲透壓，導致水晶體吸收過多水分、折射率改變，進而引起暫時性的屈光變化，例如近視加深。

患者可能會感到視力忽清忽糊，或眼鏡度數短時間內顯著變化。這種變化通常在血糖控制穩定後可逆。這些臉部與五官的細微改變，往往比典型的「吃多、喝多、尿多」三多症狀更早出現。

羅學榮醫師建議，民眾可自我觀察，若發現臉色異常暗沉、皮膚傷口癒合變慢，或有上述眼皮與頸部特徵，可就醫檢測，以免血管與神經受到不可逆的傷害。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

