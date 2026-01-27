躬督勤務執行 望警分局長到任首日宣誓穩定治安決心

【記者 葉佳盈／澎湖 報導】澎湖縣政府警察局望安警分局新任分局長許德海，於本（1）月26日走馬上任。為迅速鞏固轄區治安交通狀況，即於當日18時與警察局同步舉辦取締酒後駕車執法專案時，除提示「執勤三安」勤務重點事項，更親自督慰執勤路檢員警，再三以年節期間酒駕社會新聞為例，教育同仁切勿以身試法，宣示轄內酒駕零容忍決心。

另為杜絕詐騙、全面防制超商暴力，許分局長亦親至轄區超商了解營運狀。除委請店員對於購買多張點數卡、可疑網路購物取貨或其他疑似遭遇詐騙情形之民眾，要特別注意或加以詢問，倘有可疑對象可馬上通知警方到場了解，也告知遇有精神狀況不穩者應提高警覺，提早通報警方，警方願意做超商業者們最堅實的後盾。

望安分局表示，治安平穩、交通順暢、強力打詐與為民服務，是警政工作最重要的目標；本分局將持續要求同仁充實職務學能，把各項警政工作當成自己志業，同時亦強調秉持服務的心，多走入社區，時刻與鄉親站在一起，營造更優質的治安環境。（照片記者葉佳盈翻拍）