躬身學付出 輔具平台讓愛流轉

嘉義慈濟青少年成長班學員與家長，前往輔具平台，學習清潔消毒工作，並協助將整理好的輔具，送到需要的民眾家中。透過親身參與，學員們從中學習到助人的精神，同時也將溫暖與關懷，傳播出去。

慈少班學員戴著手套，用刷子、抹布，在志工指導下，仔細清潔電動病床。

慈少班學員 陳羿君：「很高興有這個機會，可以跟慈濟的大家一起來，幫忙清洗(輔具)。」

慈少班學員 簡慶承：「去幫助那些身體不方便的人，讓他們有輔具可以用。」

把輔具搬上車，送到需要的民眾家中，安裝、教學、跟案家互動，又是不同的體驗。嘉義慈少班學員與家長，跟著輔具志工出任務，從親身參與當中學習，也得到快樂。

廣告 廣告

慈少班學員 顏柏勳：「我們要離開的時候，看到阿媽那開心的臉，我們就覺得說，自己心裡都會覺得很溫暖。」

從志工付出的身影，學員們體會到他們的用心。

慈少班學員 楊晶茹：「從一開始整理這些輔具，到最後面 他們都是自己完成。」

慈少班家長 楊家綾：「真的是讓小孩也可以同理心，也會知道說，以後他可能也會這樣需要去幫忙。」

慈濟志工 陳明周：「讓他們扎根，有這種對社會付出的觀念的話，我覺得對將來，他們可以是社會上一個善的種子。」

用實際行動，慈少班孩子們把善與溫暖，種進心裡，也傳播出去，陪伴更多需要的人。

更多 大愛新聞 報導：

台東仁愛之家義診 悉心呵護老寶貝

新南向菁英專班 環保站取經

