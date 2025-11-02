躲不過豬瘟風暴小吃攤放「無肉假」 議員促補助更多元

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中爆非洲豬瘟風暴，全國豬隻停運停宰，衝擊擴大，不但肉攤停市，近來台中不少知名小吃也因無肉可買被迫放「無肉假」，台中市長盧秀燕宣布4大支持方案，庶民經濟攤商未含括在內，台中購物節昨(1日)抽出首輛百萬汽車，台中市議員黃守達促盧市府提供補助方案，挺基層攤商共度難關，「比起動輒數億元經費的購物節，實質且聚焦的支持，才是民生經濟之所需」。

台中市22日爆非洲豬瘟，疫情傳出迄今12天，衝擊日益擴大，全國豬隻停運停宰，衝擊擴大，不少豬肉相關產業全被迫放「無肉假」，不但肉攤停市，近來台中不少知名小吃包括李海魯肉飯、茂川肉丸等也因無肉可買可用陸續被迫放「無肉假」，小吃攤商叫苦連天。

盧秀燕連日來宣布4大防疫支持方案，包括廚餘處理費全免、廚餘回收駕駛依運送量給予每車次最高1500元津貼、補助受影響的新鮮豬肉攤商、對使用「廚餘再利用畜牧場」，除中央補助每頭豬300元、市府再加碼100元，協助轉型使用飼料。

其中，中央宣布對傳統肉商每攤補助3萬元，台中同步跟進，對台中共404攤公、民有市場的生鮮豬肉攤商，加碼補助1萬5千元，盧市府強調，加上中央補助，每攤總計可獲4萬5千元，全國最高。

但黃守達指出，受影響的遠不止豬肉攤商，諸如爌肉、肉圓、肉鬆等小吃及相關食品加工、餐飲從業者，受影響、甚至暫時停業的數不勝數，同樣需要支持。

黃守達說，疫情效應下，相關產業衝擊中，台中市府辦購物節昨日首場抽出百萬汽車，要求盧市府應該針對受豬瘟衝擊相關業者的處境，設計相應補助措施，提供更彈性、更廣泛、更多元的補助方案，把衝擊降到最低，挺基層攤商共度難關，「比起動輒數億元經費的購物節，實質且聚焦的支持，才是民生經濟之所需」。

