躲倉庫與死神擦身！誠品櫃姐淚憶「台北隨機大逃殺」：大家都很勇敢

社會中心／李紹宏報導

年僅27歲的張文在台北車站、中山商圈和誠品南西店等地犯下社會難容的隨機殺人案，隨後便從百貨高處墜樓身亡，共釀4死11傷。如今，一名在誠品南西店的櫃姐回憶事發經過，當時她正在樓梯間補貨，接到店長電話要她好好躲著；最後警察協助相救，這才讓她卸下心防，崩潰大哭，也讓網友紛紛安慰她「人平安就好」！

兇手張文在路中央丟擲煙霧彈後，隨即持長刀殺進誠品南西店。（圖／翻攝畫面）

這名櫃姐Threads上發文，她是誠品南西店的相關員工，，當時她接到店長電話，叫她好好躲起來；後來櫃姐看到3位逃出來的客人，雖然手還在抖，但還是勇改地請他們一起躲進倉庫裡。

櫃姐指出，當時根本不清楚兇嫌張文在哪一樓，卻又聞到陣陣煙味，外頭還有騷動跟警車、消防車作響，讓她真的很害怕。

直到聽到警察協助疏散，這名櫃姐才和客人一起往下跑，後來她走到隔壁棟百貨，這才卸下心中大石，打給爸爸放聲大哭，而爸爸也很冷靜安撫她。最後表示，「親愛的大家，你們都很勇敢！」

兇嫌張文持刀衝進誠品南西店，有櫃姐回憶當下經過，和客人躲在樓梯間不敢動。（圖／資料照）

貼文一出，讓網友相當不捨，也紛紛安慰她真的很勇敢，「我覺得誠品南西的同仁素質都好高，感謝你們協助大家」、「謝謝你們！ 二樓南洋餐廳的店員們，謝謝你們開門讓我跟孩子去避難。辛苦你們了」、「妳跟店長真的很棒」、「我也是今天在二樓上班的同仁，跟兇手很近面對面的時候我不敢動，真的還好當下沒有客人靠櫃，我光想就發抖」。

