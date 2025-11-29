躲印尼10餘年！開貿易公司安逸度日 竹聯副會長持假護照露餡
記者楊忠翰／台北報導
竹聯幫孝堂天母分會副會長賴彥翰，26年前為了相挺左護法陳明德，深夜帶著小弟伏擊對方仇家，呂凌偉遭追砍45刀慘亡；賴彥翰歷經多次上訴後，仍被判處11年2月徒刑，並於14年前潛逃出境；據了解，賴彥翰在印尼從事貿易工作，10多年來衣食無虞，但他持非洲某國家護照入境，引起印尼警方注意，進一步向聯絡官查證，賴彥翰真實身分才會曝光。
據了解，竹聯幫孝堂天母分會左護法陳明德，自認受到呂凌偉欺負，又得知對方回到天母一帶活動，遂購入西瓜刀、鎢鋼刀及開山刀等刀械；1999年11月12日深夜11時許，陳明德得知對方在天母國小附近遊蕩，遂通知賴彥翰等10餘人前往現場埋伏，趁著呂凌偉等6人在該處聊天時，眾人一擁而上揮刀砍殺，呂凌偉背部被砍中1刀後倉皇逃跑。
陳明德帶著4名小弟尾隨追趕，並在涮涮鍋店前攔下呂凌偉，眾人隨即展開一陣亂砍，呂凌偉身中45刀慘死；另一方面，賴彥翰帶著右護法賴彥銘等人，一路追砍呂的友人王凱立，造成他右手及右腿多處刀傷，王凱立因傷重跌落到地下1樓的撞球場，2名客人出面追趕賴彥翰等人，雙方發生短暫肢體衝突，賴彥翰等人得手後相偕離去，王凱立才得以保住一命。
事後賴彥翰被判15年6月徒刑，歷經多次上訴後，仍被遭判11年2月徒刑，由於賴彥翰並未被限制出境，遂於2011年3月潛逃出國，他一開始逃亡香港，士林地檢署發布通緝後，他輾轉來到印尼生活，並在當地從事進出口貿易，將印尼的食材、調味料賣到台灣，再將台灣產品引進印尼販售，10多年來過著衣食無虞的生活。
2024年2月間，賴彥翰被最高檢察署列為重大外逃通緝犯，但他一直低調度日，因此鮮少有人知道他是殺人通緝犯；不過，當初賴彥翰持非洲某國家護照入境，卻是一副亞洲人的模樣，加上他一直都在華人圈生活，終於引起印尼警方注意，並向駐外聯絡官查證，賴彥翰身分才會曝光，刑事局與印尼警方通力合作，28日將他押解回台服刑。
