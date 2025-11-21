躲垃圾箱取暖！ 英30歲男「遭誤丟垃圾壓縮機」慘被輾死

英國一名男子躲在垃圾箱取暖，卻意外被垃圾車壓縮機輾壓，不幸重傷身亡。（示意圖／翻攝自Unsplash）

英國北安普頓市10月31日凌晨一名流浪的30歲男子貝卡（Sajmir Beca）因天氣寒冷，躲在垃圾箱內取暖休息，沒想到卻意外被垃圾車收走，遭壓縮機輾壓重傷，警方及醫護人員獲報後趕往現場，將貝卡緊急送往醫院，不過最終他仍因傷勢過重不幸身亡。

30歲的貝卡（Sajmir Beca）。（圖／翻攝自X／MassiVeMaC）

綜合外媒報導，10月31日凌晨3時許，北安普頓市（Northampton）一處社區，一名30歲男子貝卡因天氣寒冷躲在垃圾箱內取暖，不料卻意外被垃圾車收走，貝卡隨即遭到壓縮機輾壓，附近許多居民被慘叫聲嚇醒。警方與醫護人員獲報趕抵現場後，將重傷的貝卡送往當地醫院搶救，但最終貝卡仍於11月6日傷重不治。

對此，驗屍官19日公布初步調查，貝卡的死因為骨盆與下肢的擠壓傷，引發多重器官衰竭身亡。當地警方也指出，貝卡的死因並無可疑之處，「我們已向驗屍官提交了報告。此時此刻，我們與他的家人和朋友同在」。

處理垃圾清運的外包公司威立雅（Veolia）表示，對此事深感悲痛，已向死者家屬致上慰問，事發當時司機已迅速採取行動，公司也將全力配合調查，「令人遺憾的是，冬季期間，我們發現有越來越多的人躲在垃圾箱裡取暖，我們將持續努力，提高大眾這方面的問題意識」。

