躲查緝! 小貨車載無牌機車 赴台72線競速狂飆

中部中心 / 邱俊超 苗栗報導

苗栗警方接獲情資，掌握有多輛無牌機車，在台72線石圍墻路段競速飆車，吸引民眾圍觀，警方到場人車已鳥獸散。經調閱影像，跨縣市到台中改裝車行，拘提4人到案，並查扣小貨車以及兩輛無牌機車，駕駛不僅涉犯公共危險罪，另有多項違規均開單告發。





躲查緝！小貨車載無牌機車 赴台７２線競速狂飆

小貨車載運無牌車到苗栗狂飆 遭警方查扣。（圖／翻攝畫面）





苗栗飆風再起！台72線快速道路變成競速場，兩輛機車起跑線上，就定位蓄勢待發，一聲令下，兩車出發，急速向前衝一路狂飆，接著再換下一組登場，多輛機車來回一趟又一趟，競速狂飆，吸引路過人車圍觀。苗栗台72線，石圍墻路段，這裡道路筆直寬敞，卻變成飆仔競速天堂。苗栗警方日前掌握，車友透過社群軟體相約聚眾飆車，簡直把台72線管制起來，行徑囂張

苗栗警方持搜索票和拘票前往台中一間改裝機車行逮人 查扣無牌機車。（圖／翻攝畫面）









警方到場後，一群人鳥獸散，但警方調出監視器發現，有小貨車載運無牌車來到現場，苗栗警方持搜索票和拘票，前往台中一間改裝車行，拘提四人還查扣涉案無牌車及小貨車。無牌車用小貨車載運，以為能規避查緝，大飆特飆，但還是被查辦。





