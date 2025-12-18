躲測速？休旅車車牌「加工」上路2數字反光看攏謀

近日有民眾在行經雪隧時，發現一台休旅車車牌疑似被動過手腳。（圖／東森新聞）





近日有民眾在行經雪隧時，發現一台休旅車車牌疑似被動過手腳，明明是7位數的新式車牌，中間兩個數字卻不見了，要靠近拍才能看得清楚。車主疑似是塗了反光漆或是貼了反光數字貼紙，讓測速拍不到，辨識不了，刻意規避取締，不過警方可不會縱容，將對他依法開罰。

隧道內車輛依序行駛，隔壁車道黑色休旅車乍看之下沒什麼不一樣，但放大放大再放大，你的車牌怎麼跟別人不一樣，車牌被挖空，英文後兩個數字不見了，是落漆了還是被偷偷加工。

廣告 廣告

油漆店老闆薛先生：「反光漆還有夜光漆有兩種，反光漆就是說它漆上，被照到就會反光回來，夜光漆就是晚上它自己會發亮。」

這張特別的車牌就出現在國五雪隧內，15號下午6點左右，正值下班時段，卻有民眾目睹這輛車牌被動過手腳的休旅車到處趴趴造，一般來說新式車牌會有3個英文，後面會接4個數字，不過被民眾看到的這面車牌，其中中間的數字卻不見了，疑似是塗上反光漆或是貼了有反光效果的數字貼紙，來規避交通違規罰款。

保養廠業者吳先生：「這個是很久以前就有的產品，它有貼紙式的還有噴漆式的，但是這在一般我們都會建議不要使用這些東西，因為這會有法規上的問題。」

過去的確有不少駕駛想讓測速照相拍不到，使用反光車牌出奧步，但是塗抹車牌造成汙損，恐怕會被開罰2400元以上，4800元以下罰鍰，還要申請換領牌照或改正，車主耍小聰明不合群，想逃過違規罰款，但才沒這麼簡單，該罰的通通要上繳入國庫。

更多東森新聞報導

69歲駕駛衝撞路邊機車 17台機車車損無人傷

惡煞爬車窗談判遭狠甩在地！找警告狀全遭抓包藏毒

製毒竟「企業化」經營 躲摩鐵狂產「喪屍菸」 警攻堅抓人

