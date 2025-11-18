躲監視器傾倒垃圾估逾10趟 藥袋.帳單揪台南善化廠

高雄市 / 綜合報導

持續帶您來關心整起案件，高雄月世界特殊地形，常吸引觀光客前往，但聽聞遭亂傾倒垃圾，在地居民、遊客實在憤怒，他們研判不肖業者是看準位處偏遠加上沒有監視器才敢犯案，而相關單位展開調查，從垃圾堆中的藥袋、帳單，以及監視器等，追出是來自台南善化區的廠商，初估傾倒10幾趟次，根據車輛行駛軌跡及監視器影像，已將完整證據移送地檢署偵辦，務求徹查到底。

高空俯瞰特殊的惡地地形，在陽光的照映下，灰白岩壁變得更為神祕，彷彿踏進另個世界，這個景點吸引不少遊客，但要到這兒也得熟門熟路，從高雄市區上國道10號，再接國道三號，一路來到田寮，下交流道後要10分鐘的車程，才能欣賞到月世界美景，讓當地人吃驚的是，竟有人在這周邊破壞環境。

被亂倒垃圾的點，開車沿途得先經過蜿蜒道路，兩側沒有住宅，它距離月世界，大約30分鐘車程，除了人車稀少外，部分路段還沒有監視器，不易引人注目，事件曝光後，相關單位展開調查，過程中在垃圾堆中找蛛絲馬跡，就是這個來自台南的藥袋，以及帳單，成為關鍵線索，因為它透露出地點等相關訊息。

來自台南的業者，跨縣市偷棄置大量垃圾，儘管這一處，距離知名景點新養女湖，烏山頂泥火山，或是高師大燕巢校區都不遠，但不肖業者疑似看準平常出入的人並不多，才會選擇這裡。

兩地合作緝凶，透過科技執法，調閱監視器畫面等，目前掌握不肖業者是來自台南善化區，初估前後約10幾趟車次前往，全案檢警積極偵辦，未來涉案的公司，除了被開罰外，也將面臨廢止清除許可的處分。

