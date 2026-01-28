躲美國3年！金錢豹總裁袁復邦昨入境台中遭上銬逮捕 中院裁定羈押禁見

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

針對中部多家聲色場所涉嫌與國泰洋酒勾結逃漏稅案，台中地檢已起訴47人，當中，台中知名酒店金錢豹老闆袁昶平的兒子袁復邦昨（27）日自美國返台，於台中入境時，旋即遭警方上銬逮捕，移送檢方，檢方訊後向法院聲押禁見獲准。

逃亡美國3年的金錢豹總裁袁復邦，昨日於台中入境時，旋即遭警方上銬逮捕，移送台中地檢，檢方訊後向法院聲押禁見獲准。（圖／取自臺中市地方檢察署官網）

據悉，袁復邦自2020年就掛名為金錢豹集團總裁，其父袁昶平雖轉為幕後，但仍掌管經營。此案要追溯自2023年間，中部地區多家大型聲色場所，涉嫌與國泰洋酒暗中勾結，並使用國泰洋酒等4間公司的刷卡機與發票，想以此規避營業收入申報，當中就包含金錢豹集團，檢方依重大逃漏稅事由，共起訴47人，而袁復邦在2023年1月就已潛逃出境至美國，長達3年。

袁復邦昨日返台從剛台中入境時，就被等候的警方上銬逮捕，並移送至台中地檢訊問，台中地檢認為袁復邦涉犯稅捐稽徵法、商業會計法等罪，有逃亡、滅證、串供之虞，有羈押必要，今日向法院聲請羈押獲准。

