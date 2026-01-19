躲過川普晶片關稅第一波 南韓本部長：還不到安心的時候

美國總統川普（Donald Trump）於1月14日正式簽署總統公告，宣布基於國家安全考量，將針對特定高階運算晶片加徵 25% 的關稅。對此，南韓政府初步評估認為，由於目前課徵範圍主要集中在特定AI處理器，尚未觸及南韓主力出口的記憶體晶片，因此對南韓產業的立即性影響預計相對有限。



根據白宮發布的資訊，這波 25% 的關稅精準打擊高效能 AI 晶片，包括輝達（Nvidia）的 H200 AI 處理器以及超微（AMD）的 MI325X。這項行動是依據美國《1962年貿易擴張法》第 232 條（Section 232）所進行為期9個月的調查結果，旨在應對半導體進口對美國國家安全造成的潛在威脅。



南韓通商本部長：「還不到安心的時候」



然而，為了降低對美國境內技術生態系的干擾，公告中也列出了多項豁免範圍。白宮指出，這項關稅將不會擴及至供應美國資料中心、新創公司、非資料中心之消費性應用、民用工業應用以及美國公部門所需的晶片與衍生裝置。

南韓產業通商部通商交涉本部長呂翰九於1月17日針對此一局勢發表評論。他表示，南韓政府在現階段保持謹慎，初步觀察第一階段的制裁措施高度集中在輝達與超微的產品。

「由於南韓企業目前出口大宗的記憶體晶片被排除在課徵清單之外，預期立即性的衝擊將會相當有限。」呂翰九說道。不過，他也隨即提出警示，強調現在「還不到可以安心的時候」，因為後續是否會展開第二階段擴大課稅、課稅的時間點與具體方式仍存在極大的不確定性。他承諾南韓政府將持續與產業界緊密溝通，力求保障南韓企業的最佳利益。



美商務部長強硬表態：不赴美投資恐面臨 100% 關稅



儘管目前的關稅措施範圍較窄，但美方的後續手段可能更為激進。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）1月16日在紐約州出席美光（Micron）新廠動土典禮時明確表示，若南韓與台灣的晶片製造商不願承諾擴大在美國境內的生產規模，未來可能面臨高達100%的懲罰性關稅。

根據美方釋出的說明書（Fact Sheet），美國政府在不久的將來，可能對半導體及其衍生產品徵收更廣泛的進口關稅，其最終目標是透過貿易壁壘產生的經濟壓力，迫使全球晶片龍頭將產能移往美國本土，藉此落實「美國製造」並減少對台灣等海外供應來源的依賴。

本次關稅行動被視為川普政府重組全球半導體供應鏈的核心手段之一。透過針對性能達標的高端半導體及其搭載裝置課稅，美國政府試圖創造一種經濟誘因，促使晶片業者重新考慮其全球布局。

分析人士指出，這一系列舉措反映出美方正加速將貿易政策與國家安全高度掛鉤，半導體已不再僅是商業商品，而是戰略物資。對於仰賴美方技術與市場的亞洲半導體大廠而言，如何平衡與美國的投資關係及自身的產能成本，將成為未來幾年最嚴峻的挑戰。



責任編輯：許詠翔



