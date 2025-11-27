躲過關稅大刀 日本數據：11月對美汽車出口呈「反轉跡象」

此前低迷的對美汽車出口「出現反轉跡象」，原因在於美國川普政府今年9月將日本進口汽車關稅從27.5%下調至15%。 圖:翻攝自X帳號@Jeff4Malaysia

[Newtalk新聞] 日本政府公布11月份月度經濟報告，評估國內經濟仍呈「溫和復甦」態勢。報告指出，設備投資需求穩健以及個人消費回暖是主要支撐因素。

據《共同社》報導，報告分析稱，此前低迷的對美汽車出口「出現反轉跡象」，原因在於美國川普政府今年9月將日本進口汽車關稅從27.5%下調至15%。

對經濟前景的評估部分指出，美國關稅政策變化及物價上漲仍構成下行風險。報告強調，日本政府將以物價對策及對重點產業的集中投資作為支撐，以實現經濟強勁增長。

各項經濟指標中，對進口的評估被下調，主要反映亞洲地區智慧手機和服飾類商品進口量減少；而個人消費、住宅建設和出口等項目則維持不變。

在全球經濟分析方面，報告指出，美國經濟「溫和擴張的勢頭未變」，但中國受房地產市場停滯影響，經濟可能「持續原地踏步」。

