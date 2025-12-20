躲避北市警方追緝！狂徒張文心思縝密 花費3天場勘加5度變裝

記者楊忠翰／台北報導

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；專案小組追查後發現，張文心思十分縝密，不但花費3天場勘，還在犯案過程中五度變裝，藉以減慢警方鎖定他的時間。

警方調查，張文是從今年中旬開始計畫，預計在台北車站及南京西路百貨各引起一場騷亂，不僅如此，案發前3天張文便花費5700多元，選在中山區旅館住宿3天，接著他騎乘自己機車或UBike等交通工具，並在台北車站及捷運中山站附近來回觀察地形，進而選定縱火的地點。

19日下午3時40分，張文騎車前往林森北路159巷及119巷、長安東路75號等地點縱火，造成2輛機車及3部轎車毀損，張文將機車停在長安東路及市民大道口，換騎UBike並脫掉米色外套，下午4時37分，張文穿著黑色上衣回到公園路租屋處縱火，接著換上灰色連身雨衣離去。

下午5時23分，張文來到台北車站M7出口時，又脫掉連身雨衣縱火犯案，接著他行經中山地下街，並回到南京西路的旅館時，身上又穿起那件米色外套，張文在旅館內補充煙霧彈，當他離開旅館時已脫去米色外套，並穿上戰術背心及護膝等裝備；張文花費3天觀察地形，以及五度變裝製造斷點，均能顯示出他心思縝密之處。

