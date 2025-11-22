躲避大陸偵察衛星 傳我海軍陸戰隊秘密赴關島受訓
近年不斷有消息指出美國軍事教官來台協助國軍訓練，而22日則傳出我海軍陸戰隊派遣一個營，全員全裝於10月間搭乘玉山艦遠赴關島美軍基地受訓，為躲避大陸偵察衛星，玉山艦還於夜間駛進關島基地卸載，並於清晨出港返台。
根據《鏡報》22日獨家報導，海軍陸戰隊派遣一個營於10月搭乘玉山艦，前往關島美軍基地進行為期1個月的移地訓練，是海軍陸戰隊首度與美軍進行營級的實兵對抗。為躲避大陸偵察衛星，特別安排玉山艦於夜間駛進關島基地卸載，並於清晨出港返台。海軍司令部對於此次的陸戰隊在關島受訓任務，不予評論。
據了解，海軍陸戰隊66旅步兵營日前才配合步兵營在左營實施基地訓練，透過「步兵部隊」與「兩棲突擊車」密切協同作戰，有效強化臨戰應變能力。登陸戰車大隊AAV7兩棲突擊車、66旅步兵營突擊艇自艦艇中衝入海面，展開舟波登陸與高速搶灘。
而今日即傳出海軍陸戰隊10月曾派出一個營，全員全裝遠赴關島美軍基地受訓，由美軍擔任防衛軍，我方海軍陸戰隊擔任攻擊軍，使雙方互相了解對方戰術。
今年3月間，海軍萬噸級兩棲船塢艦玉山艦傳出在海上接受美軍支援艦供油，有影音平台貼出疑似我國海軍玉山艦在海上接受美軍支援艦運補的影片。當時，國防部長顧立雄僅強調海軍有海上不期而遇的應處規則。
其他人也在看
花蓮擬辦堰塞湖應變撤離
因花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖壩體仍存在，縣府規畫最快年底或明年展開堰塞湖應變撤離計畫演練，將擴大納入因土砂淤積可能導致河道溢流的區域，消防局也表示，撤離方式將與在地公所討論出合適方案。中時新聞網 ・ 9 小時前
大陸地區不是外國！陸配村長案學者批：內政部偷換法律概念
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因陸配身分，遭到內政部依《國籍法》解職，國民黨立委羅智強為其發聲也引發軒然大波。中正大學教授羅世宏批評，大陸地區並非「外國」，這是法律明文規定，大陸地區人民的法律地位應依《兩岸人民關係條例》判定，行政機關不得自行修改「國家範圍」的定義。中天新聞網 ・ 15 小時前
陳亭妃打造最暖家庭日 邀市民帶家人共享草地歡樂時光
角逐2026年民進黨台南市長初選的立委陳亭妃22日下午在台南市政府前西拉雅廣場舉辦「台南是家・家庭日」活動，邀請市民朋友一同帶著爸爸媽媽、阿公阿嬤，連同毛小孩一起到場同樂，讓偌大的草地成為一片歡笑洋溢的快樂樂園。許多家庭就帶著小朋友、毛小孩在草地上奔跑玩耍，開心拍照，陳亭妃與大小朋友們熱情親切互動，現場充滿童趣與活力。中時新聞網 ・ 14 小時前
台美軍事交流「陸吼專案」 美陸戰隊協訓我陸戰隊
台美軍事交流的重要專案「陸吼專家」10月在美國關島陸戰基地完成為期1個月的協同作戰，雙方進行兩棲登陸突襲、城鎮突襲等作戰訓練，還會和美方陸戰隊「協同作戰」，學習美陸戰隊最新戰術及戰法。鏡報 ・ 1 天前
姓氏也平權！新生兒「從母姓」比例飆6％創新高 台東縣奪冠
台灣出生嬰兒從母姓的比例持續上升！內政部公布最新統計顯示，民國114年1至9月出生的嬰兒中，有6.0％選擇從母姓，創下歷年新高。同期從父姓的嬰兒仍占多數，達93.9％，而男、女嬰從姓結構大致相同。中天新聞網 ・ 23 小時前
獨家／台美軍演跨出一大步 海軍陸戰隊在美關島基地執行30天應援作戰移地訓練
台美軍事演習跨出一大步！我海軍陸戰隊第66旅所屬步二營，10月以全員、全裝方式搭乘玉山級船塢運輸艦「玉山艦」，前往美軍關島陸戰隊基地進行為期1個月的「應援作戰」移地訓練，由美國陸戰隊擔任防衛軍，我陸戰步二營擔任攻擊軍。這也是我海軍陸戰隊首度以營級作戰單位與美軍進行實兵對抗。鏡報 ・ 1 天前
月世界風暴！新藍圖批陳其邁司法壓監督 高市政控抹黑
（記者陳志仁／綜合報導）高雄月世界遭傾倒數百噸廢棄物，幕後主嫌竟是岡山區4連霸的碧紅里長李有財與其兒子，引發各 […]引新聞 ・ 13 小時前
林俊憲南區鹽埕後援會成立 回到故鄉展現勝選氣勢
爭取民進黨2026台南市長黨內提名的立委林俊憲22日晚間回到故鄉，舉辦「南區鹽埕後援會成立大會」，由鹽埕北極殿主委林國義出任後援會會長，現場湧入大批鄉親熱情相挺，12位市議員到站台相挺，政治評論員黃益中特地南下到場助講，展現在地鄉親力挺的團結氣勢。中時新聞網 ・ 14 小時前
范雲參加自由聯盟會議 籲團結反制中國跨國鎮壓
（中央社記者吳柏緯海牙22日專電）民進黨立委范雲赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟會議並發表專題演說，她提到中國對台灣的脅迫行動不斷升級，呼籲自由世界支持台海和平、支持台灣有意義地參加國際組織，並對中國跨國鎮壓採取具體行動反制。中央社 ・ 14 小時前
新北市長選戰最新民調 賴苡任：這人在新北市不討喜
根據《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川(47.1%)領先蘇巧慧(37.1%)10個百分點；若國民黨改由新北市副市長劉和然參選，蘇巧慧41.4%，劉和然34.8%，23.8%未決定。若是由民眾黨主席黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧47.3%，黃國昌33.4%，19.3%未決定。國民黨前副發言人賴苡任認為，蘇巧慧在新北市並不討喜，她只能鞏固她自己原有的選區。中時新聞網 ・ 14 小時前
旗山2萬人造勢！ 林岱樺再控檢調追殺「斷手斷腳」
要爭取綠營提名，參選高雄市長的林岱樺，今天（22）挺進高雄旗山，舉辦大造勢，並喊出「2萬人到場」。而身陷助理費案的林岱樺，在台上情緒激動，不斷嗆檢調配合媒體追殺，「用盡各種手段要讓我斷手斷腳」，並表示自己只有一個卑微的請求，就是請民進黨給她一個公平的初選。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
中國緊咬高市早苗有弦外之音？林佳龍認中日衝突仍可控：台灣要繼續做這事
日本首相高市早苗月初在國會就「台灣有事」的假設性情境答辯，引發中國大動干戈，連續以發布旅遊警示、留學預警、暫停日本水產品進口、喊卡日本牛肉進口磋商等手段報復，要求高市早苗撤回發言。對此，外交部長林佳龍接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪時分析，中日緊張情勢仍在可控範圍內，外界要看出北京的弦外之音，台灣此時則不宜火上澆油，觀察雙方折衝結果。高市早苗7日於日......風傳媒 ・ 14 小時前
才重辦五天！臉書帳號又被封 蘇一峰嗆：見證綠色奇蹟的時刻
胸腔科醫師蘇一峰經營臉書社群多年，除了分享醫療文章，也會對時事發表看法，不過他的臉書帳號在17日突然遭到停權，儘管他在隔天重新開啟新帳號，但是短短5天過去，他的臉書帳號在今（22）日晚間又遭關閉，讓他氣得怒酸，「不過就是放個賴清德影片，就被封號，見證綠色奇蹟的時刻。」中天新聞網 ・ 14 小時前
懷舊時光・鐵道相伴 「2025富岡鐵道藝術生活節」今起登場，集章換NFT再送「舒華酷卡」
【記者羅伯特/桃園報導】桃園市政府文化局今（22）日於桃園富岡車站前廣場及周邊街區舉辦「2025富岡鐵道藝術生 […]民眾日報 ・ 14 小時前
藍白通過「李四川條款」 直轄市副市長固定3人 蘇巧慧批：因人設事
立法院近日修正通過《地方制度法》，直轄市副市長人數將固定增為3人，此法案被稱為「李四川條款」，預計於明年元旦正式實施。這項修法取消了原本人口超過250萬才能增設第3位副市長的限制，改為所有直轄市固定配置3位副市長。此舉引發爭議，民進黨立委蘇巧慧批評國民黨「因人設事」，認為這是為台北市副市長李四川量身訂做，讓他即使參選新北市長而辭職，台北市仍能保有副市長編制。同時，副總統蕭美琴也現身支持蘇巧慧參選新北市長，肯定她兼具父親的衝勁與個人的溫暖特質。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
衛星直擊抓到了! 中國疑培養民間影子艦隊 民船灘岸卸載與兩棲突擊車行進
[Newtalk新聞] 《路透社》報導，中國動員大批民用船舶投入兩棲登陸演習，衛星影像顯示貨船與滾裝渡輪直接在海灘卸載車輛，疑似正培育一支民用影子艦隊，演習於 8 月 17 日至 23 日間在廣東與界盛海灘一帶密集進行，多名台美軍事專家指出，這些畫面代表中國正推進具體的侵台準備。 《路透社》運用船舶追蹤數據與衛星影像，觀察到 12 艘民船於 8 月 17 日夜間陸續接近廣東沿岸，一艘貨船抵近海灘後發出信號，其餘船隻於六小時內相繼到達。隔日清晨，多艘貨船駛向沙灘並直接以自備坡道卸載車輛，影像中可見數輛車輛已停放在沙地，這些船隻不需港口即可卸載貨物，使其在登陸作戰中具高度彈性。 多艘貨船駛向沙灘並直接以自備坡道卸載車輛。 圖：達志影像 / 路透社 西側海域同時出現四艘船隻，與 2020 年代初曾短暫曝光、後被指疑有技術問題的自行式臨時碼頭系統相符，影像底部則看到疑似兩棲突擊車駛向岸邊，與過往自滾裝渡輪部署兵力的模式相同。據路透比對影像， 8 月 23 日下午所見，共至少 330 輛車輛出現在海灘及附近區域。 11 天後，習近平於北京主持紀念抗戰勝利 80 周年閱兵，檢閱兩棲突擊車等武器，雖新頭殼 ・ 23 小時前
歐洲歡迎台灣去！ 林佳龍點出關鍵：保密、共管中共報復、找到共同利益
在蕭美琴副總統日前成功突破中國封鎖，順利在歐洲議會舉行的IPAC年會演講後，隨後前總統蔡英文訪問德國，台灣與歐洲的關係熱度升高，外交部長林佳龍於今天（11/22）播出的網路節目專訪中表示，歐洲其實很歡迎台灣訪問，但過程中要高度保密，並要在建立互信讓雙方能「共管」中共報復，且能找出共同利益。太報 ・ 14 小時前
經濟超車！明年人均GDP破4萬美元 賴清德：國家有錢就要減稅
台灣經濟成長展望樂觀，總統賴清德在一場未公開的場合中，即席向與會人士詳細解說台灣經濟的內涵與展望，並釋出重磅預估數字。資深媒體人周玉蔻今（22日）於臉書上分享了這場演講的內容精華。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
G20領袖聯合宣言 籲保護礦物供應促烏克蘭等地和平
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）領袖今天發表聯合宣言，當中表示將尋求保護關鍵礦物全球供應鏈免於地緣政治緊張威脅，並努力推動烏克蘭、巴勒斯坦等數個地區實現公正持久的和平。中央社 ・ 14 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前