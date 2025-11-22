躲避大陸偵察衛星 傳我海軍陸戰隊秘密赴關島受訓

近年不斷有消息指出美國軍事教官來台協助國軍訓練，而22日則傳出我海軍陸戰隊派遣一個營，全員全裝於10月間搭乘玉山艦遠赴關島美軍基地受訓，為躲避大陸偵察衛星，玉山艦還於夜間駛進關島基地卸載，並於清晨出港返台。

根據《鏡報》22日獨家報導，海軍陸戰隊派遣一個營於10月搭乘玉山艦，前往關島美軍基地進行為期1個月的移地訓練，是海軍陸戰隊首度與美軍進行營級的實兵對抗。為躲避大陸偵察衛星，特別安排玉山艦於夜間駛進關島基地卸載，並於清晨出港返台。海軍司令部對於此次的陸戰隊在關島受訓任務，不予評論。

據了解，海軍陸戰隊66旅步兵營日前才配合步兵營在左營實施基地訓練，透過「步兵部隊」與「兩棲突擊車」密切協同作戰，有效強化臨戰應變能力。登陸戰車大隊AAV7兩棲突擊車、66旅步兵營突擊艇自艦艇中衝入海面，展開舟波登陸與高速搶灘。

而今日即傳出海軍陸戰隊10月曾派出一個營，全員全裝遠赴關島美軍基地受訓，由美軍擔任防衛軍，我方海軍陸戰隊擔任攻擊軍，使雙方互相了解對方戰術。

今年3月間，海軍萬噸級兩棲船塢艦玉山艦傳出在海上接受美軍支援艦供油，有影音平台貼出疑似我國海軍玉山艦在海上接受美軍支援艦運補的影片。當時，國防部長顧立雄僅強調海軍有海上不期而遇的應處規則。

