躲「追求」女下屬密道逃生 大叔跟騷法判刑2月

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

曾經在高雄小港機場服務的朱姓男子「煞」到正妹女下屬，在其自高雄國際航空站離職當晚，向正妹表白，正妹一時不知所措，只好以僅將朱男當成父執輩別無其他想法而予拒絕，不料，朱男仍「勾勾迪」，甚至到小港機場堵人，正妹在同事打掩護下從密道「逃生」，高雄地院審理後，認朱男跟蹤騷擾罪事證明確，判刑2月、得易科罰金。可上訴。

朱男在民航局高雄國際航空站服務期間，對正妹女同事就心生情愫，112年9月28日朱男自高雄國際航空站離職當晚，向正妹表白，10月1日傳送「愛一個人真的很苦，但是有活著感覺。希望妳幸福快樂，有任何需要，要跟我說，讓我守護妳一輩子」、「有點小失眠，相信有愛一切都會好起來，不管怎樣，哈哈，我要定妳了，這輩子或下輩子一樣」給正妹。

由於知道朱男有家庭，不知所措的正妹直接傳訊朱男「對朱大哥一直都是抱持著長輩、父親的愛戴，沒有其他之餘的想法」加以婉拒。

不料，朱男並不就此罷手，又傳了「有個問題我有點想不透，是不想我牽妳的手，還是在機場怕人看到呢?在機場朋友很多，我只掛心妳，我的想法很天真，我是覺得我也不是公眾人物，任性而為無妨•但是如果妳是不想我牽妳，那就另當別論了」、「不好意思，大家生長環境不同，認知不一樣，我和家人幾乎每天都會親親抱抱，我跟我媽也會，這樣不是會比較有親密感覺嗎?之前妳有跟我說過妳爸從不牽妳，我很訝異，後來我跟妳碰面，已經有克制了，只是離開時，短暫牽你一下，希望給妳幸福的感覺。我真心把妳當自己人看待」、「還是以後不要約在機場，比較不剛尬(按：應為『尷尬」)， 好嗎?」。

以及「那一天去拜拜，我是向土地公祈求能讓妳成為我的女人，想想，我好像有點不切實際，奢求了。」等訊息。正妹迫於無奈，只好回訊婉言表明始終僅視其為長輩，盼勿再有任何肢體接觸，雙方對彼此的感覺定義不同，朱男該等行為讓其不知該怎麼繼續互動。

沒想到朱男仍陸續於其後傳送希望正妹當自己女人，二人白頭偕老等文字訊息。甚至變本加厲於113年6月18日16時許前往正妹工作的小港機場，告知正妹已在其工作地點1樓欲上樓見面，正妹嚇得不知所措，在同事掩護下自密道逃離、躲藏他處，直至經他人告知朱男已離去，始返回辦公處所。不堪其擾的正妹只好報警處理，朱男被高雄地檢署依違反跟蹤騷擾防制法起訴。

朱男在雄院審理時矢口否認違反跟蹤騷擾防制法犯行，辯稱LINE對話紀錄有部分是偽造的，且經正妹斷章取義。他一直對正妹很好，把她當成女兒。他希望幫正妹換1支iPhone 17跟她和解。

法官勘驗正妹提供的LINE對話紀錄及高雄國際航空站二樓辦公區監視器錄影畫面截圖認定犯罪事實，至於朱男辯稱部分LINE對話紀錄為偽造，檢視朱男圈出部分，分別是正妹的應答，及朱男另行傳訊予他名前同事之訊息，均與其個人傳送予正妹之訊息無涉。

法官審酌，朱男無視正妹感受，於附表所示期間內多次騷擾正妹，使其心生畏怖，承受精神上之困擾；犯後始終否認犯行，迄今未能正視或體察所為確已造成他人不適或反感，亦尚未與正妹達成和解或賠償，本案犯罪所生危害難認已獲填補；兼衡告訴人本案所受侵擾程度、朱男之犯罪動機、目的、手段、素行，於本院審理時自述大學畢業之智識程度、現無業，及所陳家庭經濟生活狀況等一切情狀，量處徒刑2月、得易科罰金。

