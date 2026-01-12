「一躺下就鼻塞」不是感冒、過敏！醫曝2大元凶 3神招秒睡到天亮

健康中心／施郁韻報導

不少人白天呼吸一切順暢，但入夜後準備躺下睡覺時，鼻子就塞住了。耳鼻喉科醫師張嘉峻指出，「白天通、晚上塞」的狀況，嚴重將影響睡眠品質，其實這與人體的「生理構造」及「自律神經」有極大關係。

醫師張嘉峻在臉書粉專發文提到，鼻子「白天通、晚上塞」的狀況，會讓人翻來覆去、嚴重影響睡眠品質，有些人會以為是感冒或過敏變嚴重，這是與「生理構造」與「自律神經」 有很大的關係。

為什麼晚上睡覺特別容易鼻塞？張嘉峻分析2大原因，第一是地心引力，當白天站立或坐著時，地心引力會幫助血液往下半身流動；但平躺睡覺時，血液容易回流並積聚在頭部，會導致鼻腔內的「下鼻甲」充血腫脹，呼吸道空間自然就變窄。

第二、自律神經，到了晚上休息時，負責放鬆的「副交感神經」會開始運作。它會讓血管擴張，這雖然能幫助身體休息，但也同時讓鼻黏膜充血更明顯，進而加重鼻塞感。

張嘉峻表示，除了生理因素，「生活環境與習慣」也是造成鼻塞的幕後黑手，「塵蟎」與「溫差變化」也是造成鼻塞的幕後黑手。

若想要晚上睡個好覺，張嘉峻提供3招緩解：

1、睡前熱敷口鼻：用溫熱毛巾敷在鼻子上3-5分鐘，能促進血液循環，緩解鼻黏膜的腫脹感。

2、稍微墊高枕頭：利用地心引力的原理，將頭部稍微墊高一點點，有助於減少鼻部的血液充血，呼吸會比較順暢。

3.定期清潔與控制濕度：每兩週清洗一次寢具以減少塵蟎；同時注意室內濕度，維持在50%-60%左右，太乾或太濕都容易誘發鼻塞。

張嘉峻示警，若嘗試以上方法，鼻塞依然嚴重到影響生活，甚至伴隨打呼或呼吸中止的狀況，要就醫詳細檢查，看看是否有其他的問題。

