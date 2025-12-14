躺下鼻塞、打呼睡不好？醫示警：恐注意力下降 曝「5招」救回睡眠品質

實習記者藍子瑄／綜合報導

每次一躺下準備睡覺，鼻子卻開始「塞車」，害得整晚翻來覆去、只能張嘴呼吸，甚至打呼吵醒枕邊人？睡覺鼻塞不只影響睡眠品質，隔天更容易精神不濟、注意力下降。對此，耳鼻喉科空軍醫師王曜指出，睡覺時鼻塞其實相當常見，只要掌握正確方法，就能有效改善。

王曜表示，睡覺鼻塞多與睡姿、環境、過敏原及生活習慣有關，以下整理出 5 大實用方法，幫助民眾改善夜間鼻塞問題，一覺到天亮。

一、調整睡姿，讓呼吸更順

王曜指出，不良睡姿容易讓鼻腔分泌物堆積，導致鼻塞，特別是長時間仰睡的人更明顯。建議睡覺時將枕頭墊高約 15 至 20 度，讓頭部與上半身微微抬高，有助分泌物引流；若能改成側睡，效果會更好。

二、睡前洗鼻，清除過敏原

對於有過敏性鼻炎的人來說，鼻腔內累積的過敏原與髒污，會讓鼻塞在夜間加重。王曜建議睡前使用生理食鹽水沖洗鼻腔，幫助清除過敏原、減少發炎，讓鼻子更通暢。

三、維持臥室濕度與空氣品質

乾燥空氣會刺激鼻黏膜，使鼻塞情況惡化，尤其是在長時間開冷氣的環境。王曜建議，可使用加濕器將室內濕度維持在 50% 至 60%，並搭配空氣清淨機，降低空氣中的過敏原。

四、避免睡前刺激性飲食

睡前吃辛辣、冰冷食物，或攝取酒精、咖啡因，都可能刺激鼻黏膜，使鼻塞更加嚴重。王曜提醒，睡前應避免這類刺激性食物，改以清淡輕食為主，有助減輕鼻塞不適。

五、藥物輔助，遵醫囑使用

若透過生活調整仍無法改善鼻塞，藥物可作為輔助方式。王曜表示，可在醫師指示下使用抗組織胺藥物或鼻噴劑，但切勿自行長期使用，以免產生依賴或副作用。

王曜也提醒，若鼻塞情況長期未改善，甚至合併黃鼻涕、鼻痛或影響生活作息，應儘早就醫檢查，找出真正原因，才能對症處理、睡得安心。

