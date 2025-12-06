躺在家就獲意外之財！4幸運兒叫外送爽中百萬 獎落這2縣市
財經中心／王文承報導
財政部今（4）日下午正式公布114年9、10月期統一發票中獎清冊，目前確定開出11張特別獎（1000萬元）與18張特獎（200萬元），共29張高額中獎發票。其中4位民眾叫外送；2位民眾叫車，被財神爺眷顧，爽抱百萬大獎。
根據財政部公布的中獎清冊顯示，有4位民眾躺在家裡叫外送就成為幸運兒，中百萬大獎，分別為foodpanda（臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓，飲品等，共368元）、Uber Eats（新北市林口區文化二路1段390號7樓，外送費分別為，4元、69元、9元）
另外，財政部指出，有2位民眾使用Uber，單據明細為「處理費10元」應為叫車所需，地點位於臺北市松山區復興北路367號8樓。
114年9-10月期統一發票，千萬特別獎號碼為「25834483」，200萬特獎號碼為「46587380」，20萬頭獎3組分別為「41016094、98081574、07309261」。另外，8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元；末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元；末6位相同得1萬元；末5位相同得4千元；末4位相同得1千元；末3位相同得200元。
