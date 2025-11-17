躺平大賽吸千萬人觀戰！男包紙尿褲撐33小時半奪冠 獎金曝光

大陸內蒙古出現一場躺平大賽，引發熱議。（圖／翻攝自微博／都市快報）

「躺平」是大陸網上流行用語，指的是一種放棄與社會主流期望抗爭，轉而選擇低慾望、低消費或維持最低生存標準的生活態度。近期內蒙古包頭市舉辦一場「躺平大賽」，引起關注，參賽者只要躺在床墊上越久，就能抱回上萬獎金；最後由一名男子特地包紙尿褲，硬撐33個小時35分鐘全程未起身獲得冠軍。而比賽透過網路直播，吸引了上千萬人觀看。

根據大陸《都市快報》報導，11月15日內蒙古包頭市一間百貨公司舉辦「躺平大賽」，這也是業者舉辦第三屆的活動。比賽規則相當嚴格，參賽者只能平躺在主辦單位提供的床墊上，可以在上頭翻身、滑手機或看書，但就是不能坐起來、離開床墊，更不能去上廁所。但這場比賽仍吸引240名參賽者，從當日10時18分開始比賽，而比賽時長沒有限制，直到剩下3名選手維持躺平姿勢，就能進入決賽。

因為比賽規則嚴苛，有不少選手選擇穿紙尿褲應戰，而選手也能叫外送，但只能趴著吃飯。一開始選手們實力都很堅強，隨著比賽時間拉長，使主辦方不得不提高難度，加入舉手和抬腿等難度動作。最後賽事在第33個小時開始有明顯變化，第33個小時09分鐘時全場剩3名選手，過了2分鐘淘汰1人，之後僅存的2名選手又撐了超過20分鐘，最終在第33個小時35分前2人其中一人放棄，由撐最久的一名男子獲勝。

這場躺平大賽主辦方提供的獎金，冠軍是人民幣3000元（約新台幣13300元），第二名與第三名分別可獲人民幣2000元（約新台幣8890元）、1000元（約新台幣4448元）。另外，主辦方全程直播這場躺平大賽，吸引超過千萬人次觀看，還有不少網友看了笑說，「有比我還會躺的人」、「躺著就能贏，還有錢拿，真好」。

