躺很久卻睡不好！醫師點名2族群睡前少碰手機 失眠超過3個月別輕忽

失眠是不少人的困擾，長期忽視恐怕演變為慢性問題。醫師指出，失眠並不只是「睡不夠」，而是即使具備足夠睡眠時間與環境，仍出現難以入睡、夜間易醒或清晨過早醒來等狀況，進一步影響白天精神與生活功能，若持續超過3個月，就可能被視為慢性失眠。

你以為只是累 其實身體正在求救？

據《TVBS》報導，南投醫院身心科林政澔醫師說明，判斷是否為失眠，不能只看睡了幾個小時，也需觀察白天是否出現疲倦、注意力不集中或情緒不穩等情形。臨床上發現，約有半數成人曾經歷短暫失眠，持續3個月以上的慢性失眠約占成人的10%至15%，其中年長者與女性族群更為常見，屬需要特別留意的高風險族群。

長期睡不好 影響不只精神差

醫師提醒，失眠常伴隨記憶力下降、工作效率變低，甚至增加意外發生的風險，同時也容易與焦慮、憂鬱等情緒問題交互影響，形成惡性循環。有些人主觀感覺「整晚沒睡」，實際上仍有淺眠，身體處於高度警覺狀態，疲勞感反而更明顯。

睡前愛滑手機 恐入睡困難

醫師指出，改善失眠可先從調整生活作息與睡眠習慣做起，包含固定作息時間、避免下午或晚間攝取刺激性飲品，以及睡前減少使用3C產品。尤其對於年長者與女性族群而言，睡前長時間滑手機，容易干擾生理時鐘，讓入睡變得更加困難。

若失眠已演變為慢性狀態，醫師建議應尋求專業評估。臨床上，多以非藥物方式作為第一線治療，協助患者降低對睡眠的焦慮，重建穩定睡眠節律。必要時，才會在醫師評估下短期搭配藥物。醫師提醒，長期失眠不是忍一忍就會好，及早面對與調整，才能真正找回睡眠品質。

