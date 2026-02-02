躺著也能練？ 科學家找到身體「運動開關」：騙大腦以為你在健身

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於許多長期臥床、行動不便的長者，或是單純「懶得動」的人來說，這可能是一個夢幻般的消息。香港大學醫學院(HKUMed)最新研究發現，人體內存在一種特殊的蛋白質，就像是內建的「運動感測器」。只要能活化這個開關，就有機會「欺騙」身體，讓骨骼誤以為正在進行劇烈運動，進而啟動強化機制，預防骨質疏鬆。

根據《每日科學》(ScienceDaily)報導，這項發表於權威期刊《信號轉導與標靶治療》(Signal Transduction and Targeted Therapy)的研究，由港大醫學院徐愛民教授團隊主導。他們發現了一種名為Piezo1的蛋白質，位於骨髓間質幹細胞表面，專門負責感測運動時產生的物理壓力。

廣告 廣告

徐愛民解釋：「我們基本上解碼了身體如何將運動轉化為強健骨骼的機制。透過活化Piezo1通路，我們可以模擬運動的益處，有效地欺騙身體，讓它在沒有實際運動的情況下，也能獲得強骨效果。」

隨著年齡增長，骨髓中的幹細胞容易轉化為脂肪細胞，導致骨質流失與骨骼脆弱。研究發現，當Piezo1被活化時，能抑制脂肪堆積並促進骨骼生成；反之，若缺乏此蛋白，骨質流失將加速。

這項發現為未來的藥物開發指引了新方向。研究共同領導人王柏樂博士指出，這為開發「運動模擬藥物」(exercise mimetics)打開了大門。這類藥物能透過化學方式啟動Piezo1，對於那些因衰老、受傷或慢性病而無法運動的患者來說，將是維持骨骼健康、預防骨折並保持生活自理能力的重大希望。

不過臨床專家也提醒，這項研究目前仍處於基礎醫學階段，「運動模擬藥」尚未問世，現階段預防骨質疏鬆最有效的方法，仍是規律的負重運動與均衡飲食，切勿因此就完全放棄運動習慣。

【看原文連結】

更多自由時報報導

怕爸媽走不動？研究證實綠茶竟能「長肌肉」 醫警：喝錯這2種反傷身

為何女性失智風險是男性2倍？科學家找到「傷腦元凶」 與更年期有關

健康網》「茶葉蛋」學童補蛋白質好物 醫提醒3歲以下別吃

健康網》便便後記得看顏色 醫：這3色當心

