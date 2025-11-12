躺著就能燃脂！日本爆紅「733睡眠減肥法」簡單3步驟人人都能瘦
為了維持窈窕體態，享受美食同時不必擔心熱量帶來的肥胖反噬，我們專注於飲食控制、運動計畫，更不斷追求簡單且有效的瘦身方式，日本減重名醫佐藤桂子曾提出「733睡眠減肥法」，但實際到底該怎麼執行？日常飲食搭配有有何建議？高敏敏營養師現身補充：睡眠減肥法6大正確飲食方案。
難道減肥真的得這麼辛苦嗎？睡覺也能瘦身？別懷疑，擁有良好的睡眠品質與正確的睡眠習慣，確實有助於提高新陳代謝，進而達到瘦身效果。
日本名醫「733睡眠減肥法」怎麼執行？
日本減重名醫佐藤桂子曾提出一套知名的瘦身概念：「733睡眠減肥法」，其核心分為三大重點。
重點一：「每天睡滿7小時」
睡眠少於3小時或睡超過10小時都會影響代謝，而充足的且良好的睡眠時程，可以有效延長深層睡眠的時間，進而幫助生長激素分泌。
重點二：前3小時不要醒
入睡後的前三小時是深層睡眠的關鍵時程，若有確實滿足深層睡眠所需的休息時間，更能有效帶動生理機能運轉，同時加快代謝效能，提升瘦身期待。
重點三：3點前要熟睡
若你是夜貓子可要當心了！凌晨三點是瘦體素分泌最多的時間段，若這個時間點進入深層睡眠，更能有效提高代謝效能，讓瘦身計畫事半功倍。
提升「733睡眠減肥法」效果必知飲食觀念
助眠飲食觀念1.加倍「鈣質」補充
「733 睡眠減肥法」的關鍵在於規律且高品質的睡眠，但若要顯著提升瘦身效果，還需搭配正確的飲食觀念！高敏敏營養師提醒，首先要加倍補充鈣質！鈣質不僅能維持骨骼健康，睡前適量攝取還能幫助入睡，並有助於防止半夜抽筋、穩定神經、放鬆肌肉。推薦食材：小魚乾、豆干、黑芝麻、莧菜。
助眠飲食觀念2.「礦物質鎂」攝取要足夠
要睡得好且睡得健康，也別忘了時刻留意「礦物質鎂」的攝取量。像是：黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜皆富含豐富「礦物質鎂」，其能有效提升褪黑激素、降低皮質醇，並且放鬆肌肉，另外，鎂也有助於血管放鬆、降低血壓，更是減廢計畫過程不可或缺的營養元素。
助眠飲食觀念3.「色胺酸」補充不可少
要提升睡眠質量，才能提升執行733減肥法的動力，因此飲食的輔助不可輕忽！尤其，日常最容易被忽略的營養成分「色胺酸」更扮演著關鍵角色。營養師表示，因為它是血清素、褪黑激素的前驅物，直接影響情緒與睡眠。推薦食材：牛奶、水煮蛋、雞胸肉、蝦米。
助眠飲食觀念4.切勿依賴「酒精」
不少人以為睡前喝酒能幫助入睡，但事實上 過度依賴酒精反而會影響睡眠品質！酒精會導致體內水分流失、抑制副交感神經活動，甚至引發發炎反應，降低免疫力，導致睡眠斷斷續續，讓身體無法獲得完整休息。
助眠飲食觀念5.減少「精製糖」攝取
許多人為了紓壓，會攝取大量糖分與甜食，但 精製糖是影響睡眠的元兇之一！ 營養師指出，血糖劇烈波動會降低自律神經穩定性，導致入睡困難、精神不佳。建議每日糖分攝取應控制在 總熱量的10%以下，甚至低於5%更佳！
助眠飲食觀念6.避免過量「咖啡因」
我們都熟知，咖啡因有著提神作用，與助眠背道而馳，但可能多數人不曉得的是，「咖啡因」還會刺激交感神經，不僅無法促進睡眠，長期過度依賴還會影響大腦中的腺苷受體、刺激腎上腺分泌，進而造成焦慮、緊張，建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下才不會造成身體負擔。
延伸閱讀：
減肥喝「金拿鐵」更勝「綠拿鐵」？營養師揭4大健康指南：瘦身族怎麼喝、上班族靠這招提升記憶力！
冬天多吃魚更健康！營養師解答「5大營養攝取重點」：想減肥成功，這個食物一定不能少！
（本文獲Bella儂儂授權轉載，原文為：睡覺也能瘦身？「733睡眠減肥法」執行必知6大飲食守則：睡前加強鈣攝取，提升助眠要吃南瓜）
快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為躺著就能燃脂！日本爆紅「733睡眠減肥法」簡單3步驟人人都能瘦
其他人也在看
減重節食當心腸道壞菌暴增！ 營養師：熱量攝取不要低於「這數字」
減重7分靠飲食、3分靠運動，很多人選擇少吃來減重。新研究指出，靠降低熱量來減重，可能導致腸道菌相失衡、讓一種連醫生都頭痛的壞菌激增。 每個人的腸道有億萬隻腸道菌，且每個人都不同，高、矮、胖、瘦都有不同的菌相，那麼卡路里對於腸道菌有何影響？一篇刊登於《自然（Nature）》的研究給了答案。 低熱量減重 腸道功能衰退 歐洲最大的教學醫院之一、德國柏林夏特里醫院的內分泌新陳代謝科醫師斯普蘭格（Joachim Spranger）和美國加州大學的團隊研究了80名更年期後、體重介於輕微過泡到嚴重過胖之間的女性，隨機分成2組，一組每天只吃800卡、為期16週，另外一組則是維持他們現有的體重。同時，在實驗前後都採集糞便樣本分析腸道菌相。 結果顯示，節食組的人腸道菌的數量減少、組成和代謝能力都改變了，「因為環境改變了，腸道菌為了吃到更多養分而調整自己的代謝能力，而且懂得儲存養分、不被人體運用，」研究成員之一的施瓦岑柏格醫師（Reiner Jumpertz von Schwartzenberg）說。 接著，研究人員把糞便樣本植入腸道菌已被淨空的老鼠中，結果被植入節食後糞便的老鼠，身體質量（BMI）少了10康健雜誌 ・ 17 小時前
雙11光棍節到來⋯單身狗心情好失落？醫教「4招」陪伴自己度過孤獨感
每年11月11日被稱為「光棍節」或「單身節」，這個日子雖帶有一絲幽默自嘲的意味，但也反映出台灣社會對單身存在的刻板印象與壓力。有人可能會在這天特別感到孤單、失落，甚至懷疑「自己是不是哪裡不夠好」，醫師提醒，可能造成孤獨感、自我價值感低落與社交焦慮等，可用4招尋求心理支持。優活健康網 ・ 1 天前
貓奴夢幻車牌CAT-8888 57.6萬決標 (圖)
被譽為貓奴身分證的夢幻號碼CAT車牌12日決標，交通部公路局台北市區監理所基隆監理站指出，以CAT-8888最夯，決標金額為新台幣57萬6000元。中央社 ・ 19 小時前
「貓奴身分證」決標！ 「CAT-8888」車牌57.6萬
台北市 / 綜合報導 被稱為貓奴身分證的車牌號碼CAT，在今(12)日中午決標。這次總競標次數是11921次，總決標金額是2025萬。其中最熱門的競標號碼CAT-8888，決標金額是57.6萬元。CAT-7777號碼的車牌，決標價也高達27.1萬元。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
南鐵地下化延至2031完工 地底工程「神秘車輛」現身
台南市區鐵路地下化工程，可說是一波三折！因用地取得、文資調查、物價上漲和勞工短缺等因素，進度受影響，全線實際完成77.44%，經交通部提報，行政院今年4月核定第3次修正計畫，完工期程從明（2026）年再延到2031年，總經費412.643億元。自由時報 ・ 20 小時前
醫師節快樂！ 感謝有您守護健康
【記者 謝雅情／南投 報導】11月12日是一年一度的醫師節，縣長許淑華、衛生局長陳南松，共同向辛勞奉獻的醫師們台灣好報 ・ 21 小時前
吊車大王出手了！凌晨派女婿往蘇澳協助 2台小山貓+1怪手待命
吊車大王胡漢龑表示，天佑台灣，12日凌晨就已派女婿前往宜蘭蘇澳協助(兩台小山貓及一台怪手，已經裝車公司待命中)，希望盡快排除鳳凰颱風帶來的災情。胡漢龑也指出，此外今年啟德也會向花蓮縣光復鄉分駐所再捐贈第四台的巡邏車，供分駐所使用。CTWANT ・ 20 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 18 小時前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 21 小時前
血糖都降不下來？原來你吃的「鹹食」比甜食可怕！6大隱藏糖陷阱
你以為不吃甜食就能穩血糖嗎？一位糖尿病患者三年來「滴糖不沾」，血糖卻一直很失控。榮新診所營養師李婉萍深入追問，才發現患者血糖不穩的真正兇手竟然是日常中常吃的「鹹零食」。營養師提醒，許多看似無害的食品，健康2.0 ・ 3 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 1 天前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，李登輝前總統就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒民眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。 前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機 蘇哲永營養師日前於fb粉絲團指出，李登輝前總統在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」 台灣長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺 「吞嚥困難」並非少數人的問題。根據國健署統計，在台灣65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每週至少發生三次以上的嗆咳。 許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速健康醫療網 ・ 1 天前
黑胡椒「驗出蘇丹紅」！23公噸全銷毀 2款乾酪也出包
衛福部食藥署今（11）日公布邊境不合格品項，其中越南黑胡椒粒被檢出蘇丹色素四號，共計2萬多公斤在邊境全數銷毀；此外，來自法國及義大利輸入的乾酪，也被檢出大腸桿菌不合格，2批共計21.56公斤，依規定退運或銷毀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每5人就1人慢性蕁麻疹！醫：不是單純過敏
[NOWnews今日新聞]蕁麻疹是國人常見的疾病之一，據統計，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗。台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜說，蕁麻疹的症狀持續超過6週時，就是慢性蕁麻疹，症狀可能會出現「紅、...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲
醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲EBC東森新聞 ・ 13 小時前
10年口臭男突爆心臟痛急送醫 原因竟是「牙周細菌」侵襲！
一名男子長達10年未進行牙齒檢查，日常雖有刷牙習慣但忽視洗牙的重要性，導致嚴重口臭問題。在妻子不斷抱怨下才前往就診，檢查發現他罹患重度牙周病，更嚴重的是，牙周細菌已經透過血液循環進入心臟，引發急性心內膜炎。中天新聞網 ・ 23 小時前
只是皮膚過敏？慢性蕁麻疹讓她三度急診 呼吸困難險喪命
台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜指出，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，其中若症狀持續超過6週，就屬於慢性蕁麻疹。這類疾病並非單純過敏反應，而是與自體免疫失調有關，症狀包括「紅、腫、癢」，嚴重時甚至可能危及生命，就有個案因慢性自發性蕁麻疹發作三度被送進急診室。中天新聞網 ・ 20 小時前