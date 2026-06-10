車上交疊激情拍屁股！普吉島街頭活春宮引眾怒 到案供稱：只是在玩

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泰國普吉島傳出有外國遊客在嘟嘟車上做出性愛姿勢，引發輿論撻伐。（翻攝自臉書）

泰國熱門旅遊景點普吉島時常傳出外國遊客的行為脫序，引發當地人憤怒。近日網路流傳一段影片，一對外國男女遊客在行駛中的「嘟嘟車」上做出疑似性交的姿勢，畫面曝光掀起熱議。然而當事人向警方供稱他們只是在跳舞、鬧著玩，沒有進行猥褻行為。

綜合泰國媒體報導，普吉島的公共交通工具「嘟嘟車」疑似上演活春宮，網路流傳的畫面顯示，一對似乎喝醉酒的外國男女在嘟嘟車上交疊，還拍打著屁股並做出性行為的動作，一旁還有其他友人拿手機拍攝。

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這段畫面被後方車輛拍下並分享到網路上，引發不少泰國網友不滿，痛批這些遊客的行為不檢點，對普吉島的旅行形象造成負面影響，要求警方進行調查，甚至還有人喊要撤銷他們的簽證。

《ETtoday》報導，泰國觀光警察接獲投訴後成功追查到該對情侶，但他們否認有從事猥褻行為，堅稱是在跳舞，開玩笑假裝發生性行為。警方也未掌握到足以構成公然猥褻罪的證據，僅對兩人警告，要求在泰國公共場所舉止必須得體。

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