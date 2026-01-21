車上揪「不明粉末」駕駛拒檢！ 開車衝撞警.警開3槍阻止

新北市 / 綜合報導

新北市新店區昨(20)日，有員警在執行酒駕取締勤務時，發現一名蘇姓駕駛神色異常，車內還有一包不明粉末，便要求他下車，沒想到駕駛不僅不配合，還開車衝撞員警後逃逸，接著由共犯接應，最後再租車離開，經過員警漏夜追查，今天接連逮捕兩名嫌犯，還尋獲多包毒品，訊後依毒品危害防制條例及妨害公務及傷害罪嫌，將他們移送法辦。

員警說：「手不要抖，手不要抖，欸欸。」三名員警拿著手電筒，仔細盤查攔檢車輛，但駕駛不僅神色緊張，就連拿著錢包的手也止不住狂抖，下一秒，駕駛趁員警不注意，竟試圖開車落跑，員警立即拔槍喝斥，員警說：「要開槍了喔。」員警再三警告，但駕駛依舊緊閉車門，員警馬上繞過去，打開副駕車門，沒想到這時駕駛一腳踩下油門，衝撞員警，員警說：「快點下車。」就怕發生危險員警對空鳴槍制止，看駕駛執意離去，再朝轎車開二槍，但駕駛還是逃之夭夭。

20日晚上10點48分，警方在新北市新店區祥和車子路口前100公尺，執行取締酒駕勤務，發現53歲的蘇姓駕駛神色異常，車內還有不明白色粉末，駕駛眼看情況不妙，拒檢衝撞，造成兩名員警受傷，逃逸後，駕駛一路開車跑到新北市三峽區，接著棄車走人，由朋友接應前往桃園，蘇姓駕駛再租車離開，警方漏夜追查，21日接連逮捕兩名嫌犯。

新北市新店副分局長曾柏仲說：「起獲這個鎮暴槍以及毒品等等相關證物，訊後這個我們依毒品危害防制條例，以及妨害公務及傷害罪嫌，來移送台北地檢署偵辦。」幸好受傷的兩名員警沒有大礙，警方調查，蘇姓駕駛有毒品前科，現在他和接應的朋友，都要為自己的所作所為付出代價。

