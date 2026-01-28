車上「做1事」爸媽秒暴走！釣出萬人集體陰影

生活中心／李筱舲報導



近日社群上一篇貼文引發熱議。一名網友發文表示，小時候搭爸媽的車外出，自己只要打開車頂小燈，爸媽就會很激動地制止他叫他關掉。原PO表示原因至今無解，沒想到這篇貼文引發眾多網友共鳴，還有網友笑稱：「爸媽都內建同個系統：車內燈一開，世界末日就快到了」。





他車上「做1舉動」常被爸媽激動大罵！萬人網友共鳴：長大了陰影還在…

一名網友表示小時候只要打開車內燈就會被父母制止，他至今不知道原因。（圖／AI生成）





一名網友昨（27）日在Threads上發文表示：「為什麼小時候開車上面的那個燈的時候爸媽都會很激動的叫我關掉？至今無解。」貼文曝光後，隨即引發網友熱議，目前已累積145萬次瀏覽、3.9萬人按讚。不少有類似經驗的網友留言表示：「真的耶！我一開必被罵！」、「父母這行為真的是惡夢，吼的好像全家瞬間破產一樣。長大了陰影都還在」、「我媽說開了會出車禍害我都不敢開」、「原來你也有我小時候的陰影」。

有網友指出，在夜間開車若打開車內燈，眼睛會短暫無法適應外頭的黑，恐釀車禍。（圖／AI生成）

為何夜間不能開車內燈？內行曝「反光、瞳孔適應」恐釀車禍

不過，也有網友解釋：「因為行駛期間開啟閱讀燈可能會干擾駕駛的視線」、「因為夜間若車子裡面亮光會導致看車外暗的地方比較不清楚。年紀越大越有感受。」、「突然變亮會無法適應，這樣會影響前擋風玻璃的視線，也會影響中間後照鏡的視線增加事故率」、「你會開車的話應該就懂，不懂的話你想看看晚上在家看夜景或是外面有煙火，是開燈看比較清楚還是關燈？」、「白天還好，晚上突然一亮，眼睛會短暫無法適應外頭的黑，這樣很容易出事」。

