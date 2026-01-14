車不是我的！北市男酒駕自撞擺爛 警拿監視器打臉

北市一名男子酒駕自撞，男子下車後蹲在路旁一副事不關己，還謊稱車子不是他的，警方拿監視器打臉這名醉男。（圖／翻攝畫面）





台北市一名許男酒後駕車自撞路樹，路人見狀後立即報警，警方趕抵現場後發現男子呆坐路邊，男子一度否認車輛是他開的，最後警方已監視器影像為證男子才配合，經吹氣後酒測值達0.99毫克，警方訊後依公共危險罪移送，許男最終遭判5個月有期徒刑，得易科罰金。

監視器清楚拍下男子自撞路樹。（圖／翻攝畫面）

事發在去年10月19日凌晨，前一晚許姓男子在木新路酒吧內飲用6罐啤酒後，竟還開車上路，未料行經北市和平東路與金山南路口時，因不勝酒力自撞路樹，警方獲報後趕往現場發現，許男呆坐路旁，肇事車輛還停在路旁。

男子一開始否認車輛是他的，直到警方說監視器拍得清清楚楚，男子才配合酒測。（圖／翻攝畫面）

警方發現許男身上瀰漫濃烈酒氣，詢問車輛是否為他所有，許男數度否認，直到警方表示，監視器拍得清清楚楚，許男最後才配合酒測，而測得數值竟高達0.99毫克，警方立即將他逮捕，訊後依公共危險罪嫌移送北檢，上月中許男遭判處5個月有期徒刑，得易科罰金。

