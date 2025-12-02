車不讓人加強取締 桃園事故降13.7％

桃園市警察局今年至11月30日，共取締「路口不停讓行人」1萬8935件，較去年同期取締1萬7112件增加1823件，高達10％。行人事故發生1514件，比去年同期減少239件，降幅達13.7％。警方表示，立院修法加重不停讓行人肇事罰鍰，也會加強執法。

警方表示，立法院10月28日修法，三讀修正《道路交通管理處罰條例》，等行政院公布後將實施。該修法加重車輛不暫停禮讓行人肇事致人受傷，罰鍰從7200元提高至1萬8000元，肇事致行人重傷或死亡一律處以最高額3萬6000元，並吊銷駕照。

因應修法，警方11月1日起執行「行人交通安全大執法」專案，針對路口不停讓行人及行人違規加強執法，11月1日至30日間，2者違規共4158件，比去年同期取締1989件多出不少。另11月行人事故180件，比10月196件減少8.16％。警方也提到，今年加強取締不停讓行人違規，件數比去年還多，行人事故也跟著下降，顯現執法確實能防止行人發生交通事故，將持續加強執法強度與密度，強化行人安全與提升安全駕駛意識。

警方強調，11月到各集會場所交通安全宣導共99場次，宣導車輛駕駛人養成「行人優先」及「停讓行人」的習慣，也持續和交通局合作，推動行人步行環境防護計畫，包含行人友善區、組合式減速平台、路段阻隔設施、行人安全設施、放大版行人專用號誌，希望以宣導、交通工程等，打造人本道路交通環境。